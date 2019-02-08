19 saat sonra çıkarıldı

‘ÇIĞLIĞINI DUYDUM

“İki çocuğum dışarıdaydı. Biri okula gitmiş, diğeri sokağa çıkmıştı. Bir tekstil firmasında çalışan eşim Fehmi de işteydi. 5’inci katta oturuyorduk. Küçük kızım Havva ile televizyon seyrediyorduk. Bir ara Havva telefonumu alıp en sevdiği oyunu oynamak için odasına gitti. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda gürültü ile tavan üzerime çöktü. Havva ‘Anne beni kurtar’ diye bağırdı. Daha sonra telefonda eşimle konuştum. Kurtarma çalışmalarını takip ediyordu. Havva ses vermiş. Dünyalar benim oldu. Enkaz altında yetkililerle konuşmuş. ‘Ben Havva’yım’ demiş. Yetkililer ona en son ne yedin diye sormuş. Cevap olarak ‘Yumurta yedim, karnım tok’ demiş. Ben kızıma en son yumurta yedirmiştim.”

MORALİ DÜZELDİ

Çökme sırasında bacağı kırılan, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nazan Tekgöz, ameliyata girmeden önce konuştuğu Hürriyet muhabiri Fırat Alkaç’a kızını çok merak ettiğini söyledi. Alkaç ise kurtarma çalışmalarını izleyen bir diğer Hürriyet muhabiri Aziz Özen’i telefonla arayıp Nazan Tekgöz ile görüştürdü. Havva’yı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, küçük kızın yetkililerle konuştuğunu öğrenince çok sevinen Nazan Tekgöz ameliyata alındı. Bu konuşmadan 3 saat sonra Havva enkazdan çıkarıldı. Annesinin yattığı hastaneye götürülen küçük Havva, sağ bacağındaki ezilme nedeniyle ameliyata alındı. Havva’nın babası Fethi Ahmet Tekgöz ise “Kızımın şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha iyi olacak inşallah” dedi.

Penceredeki kız (Şevval Yılmaz) enkazda...

ÇATIRDIYORDU

GOOGLE’daki 2014’te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı’nın 3’üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Enkazdan çıkarılan anne Güler Yılmaz, “Birkaç gün önce mutfak dolaplarından gıcırdama duydum. Bina çökmeden yarım saat önce balkona çıkmıştım. Titrediğini hissettim. Şevval’i yanıma çağırdım. ‘Deprem mi oldu?’ dedim. Haberlere baktı. Olmadığını görünce Şevval odasına döndü. Dakikalar sonra bina çöktü” dedi. Binanın 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen ve olay sırasında camide olan baba Osman Yılmaz ise “Sağlam diye daire aldık. Girişte tekstil atölyesi vardı. İçeride çalışma olduğunu söylüyorlardı. Ama ben bir şey görmedim. Binada ne olduysa son üç günde oldu” diye konuştu.

İMAR BARIŞINA BAŞVURMUŞLAR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yaralıların tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurum “Hâlâ aşağıdan ses alıyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Soruşturma neticesinde kim ihmal etmişse, kim bu ölümlere sebebiyet vermişse, sorumlular kimse en ağır şekilde hukuk çerçevesinde cezasını çekecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız” dedi.

Tayyip Mahmut Alemdar

Kartal Belediyesi, Yeşilyurt Apartmanı’nın İstanbul Valisi’nin söylediği gibi 3 değil 2 katının kaçak olduğunu açıkladı. Açıklamada “İmar Barışı mevzuatı kapsamında Yeşilyurt Apartmanı’ndaki hak sahipleri Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunmuş” denildi.

Çöken binanın sağ tarafında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı’nın kolonlarında çatlaklar oluştu. Yunus Apartmanı ve sokakta bulunan 6 bina daha tedbir amaçlı boşaltıldı.

Volkan Balta

ÖLÜM BİNANIN ÖNÜNDE YAKALADI

GÖRGÜ tanığı Tekin Yaman, Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılma anına ilişkin görüntülerde, girişteki iş yerinden çıkarken bina enkazının altında kalan kişinin camcı olduğunu söyledi. Eşinden ayrılan ve 18 yaşında bir oğlu olan camcı Volkan Balta’yı (45) arama çalışmaları devam ederken, olay yerinde endişe içinde bekleyen annesi Fatma Balta ise “Oğlum dükkânın camını değiştirdikten sonra çırağıyla malzemeleri arabaya bırakıyor. Geri elini yıkamak için dönüyor. Bu sırada bina yıkılmış” dedi. Birkaç gün önce dükkânın camlarının çatladığını söyleyen Tekin Yaman da “Bina yerinden oynadı ve camlar çatlamaya birkaç gün önceden başladı” diye konuştu.