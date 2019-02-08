19 saat sonra çıkarıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri19 saat sonra çıkarıldı
GeriGündem 19 saat sonra çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ - Aziz ÖZEN - İSTANBUL
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

19 saat sonra çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
19 saat sonra çıkarıldı

Kartal Cevizli’deki Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 5’inci katta oturan Tekgöz ailesinin 5 yaşındaki kızları Havva ise 19 saat sonra molozların arasından çıkarıldı. Hayati tehlikesi olmayan Havva’nın hikâyesini, enkaz altından çıkarılan annesi Nazan Tekgöz, Hürriyet’e anlattı:

‘ÇIĞLIĞINI DUYDUM

“İki çocuğum dışarıdaydı. Biri okula gitmiş, diğeri sokağa çıkmıştı. Bir tekstil firmasında çalışan eşim Fehmi de işteydi. 5’inci katta oturuyorduk. Küçük kızım Havva ile televizyon seyrediyorduk. Bir ara Havva telefonumu alıp en sevdiği oyunu oynamak için odasına gitti. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda gürültü ile tavan üzerime çöktü. Havva ‘Anne beni kurtar’ diye bağırdı. Daha sonra telefonda eşimle konuştum. Kurtarma çalışmalarını takip ediyordu. Havva ses vermiş. Dünyalar benim oldu. Enkaz altında yetkililerle konuşmuş. ‘Ben Havva’yım’ demiş. Yetkililer ona en son ne yedin diye sormuş. Cevap olarak ‘Yumurta yedim, karnım tok’ demiş. Ben kızıma en son yumurta yedirmiştim.”

MORALİ DÜZELDİ

Çökme sırasında bacağı kırılan, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nazan Tekgöz, ameliyata girmeden önce konuştuğu Hürriyet muhabiri Fırat Alkaç’a kızını çok merak ettiğini söyledi. Alkaç ise kurtarma çalışmalarını izleyen bir diğer Hürriyet muhabiri Aziz Özen’i telefonla arayıp Nazan Tekgöz ile görüştürdü. Havva’yı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, küçük kızın yetkililerle konuştuğunu öğrenince çok sevinen Nazan Tekgöz ameliyata alındı. Bu konuşmadan 3 saat sonra Havva enkazdan çıkarıldı. Annesinin yattığı hastaneye götürülen küçük Havva, sağ bacağındaki ezilme nedeniyle ameliyata alındı. Havva’nın babası Fethi Ahmet Tekgöz ise “Kızımın şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha iyi olacak inşallah” dedi.

19 saat sonra çıkarıldı

Penceredeki kız (Şevval Yılmaz) enkazda...

ÇATIRDIYORDU

GOOGLE’daki 2014’te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı’nın 3’üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Enkazdan çıkarılan anne Güler Yılmaz, “Birkaç gün önce mutfak dolaplarından gıcırdama duydum. Bina çökmeden yarım saat önce balkona çıkmıştım. Titrediğini hissettim. Şevval’i yanıma çağırdım. ‘Deprem mi oldu?’ dedim. Haberlere baktı. Olmadığını görünce Şevval odasına döndü. Dakikalar sonra bina çöktü” dedi. Binanın 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen ve olay sırasında camide olan baba Osman Yılmaz ise “Sağlam diye daire aldık. Girişte tekstil atölyesi vardı. İçeride çalışma olduğunu söylüyorlardı. Ama ben bir şey görmedim. Binada ne olduysa son üç günde oldu” diye konuştu.

19 saat sonra çıkarıldı

İMAR BARIŞINA BAŞVURMUŞLAR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yaralıların tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurum “Hâlâ aşağıdan ses alıyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Soruşturma neticesinde kim ihmal etmişse, kim bu ölümlere sebebiyet vermişse, sorumlular kimse en ağır şekilde hukuk çerçevesinde cezasını çekecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız” dedi.

19 saat sonra çıkarıldı

Tayyip Mahmut Alemdar

Kartal Belediyesi, Yeşilyurt Apartmanı’nın İstanbul Valisi’nin söylediği gibi 3 değil 2 katının kaçak olduğunu açıkladı. Açıklamada “İmar Barışı mevzuatı kapsamında Yeşilyurt Apartmanı’ndaki hak sahipleri Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunmuş” denildi.

Çöken binanın sağ tarafında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı’nın kolonlarında çatlaklar oluştu. Yunus Apartmanı ve sokakta bulunan 6 bina daha tedbir amaçlı boşaltıldı.

19 saat sonra çıkarıldı

Volkan Balta

ÖLÜM BİNANIN ÖNÜNDE YAKALADI

GÖRGÜ tanığı Tekin Yaman, Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılma anına ilişkin görüntülerde, girişteki iş yerinden çıkarken bina enkazının altında kalan kişinin camcı olduğunu söyledi. Eşinden ayrılan ve 18 yaşında bir oğlu olan camcı Volkan Balta’yı (45) arama çalışmaları devam ederken, olay yerinde endişe içinde bekleyen annesi Fatma Balta ise “Oğlum dükkânın camını değiştirdikten sonra çırağıyla malzemeleri arabaya bırakıyor. Geri elini yıkamak için dönüyor. Bu sırada bina yıkılmış” dedi. Birkaç gün önce dükkânın camlarının çatladığını söyleyen Tekin Yaman da “Bina yerinden oynadı ve camlar çatlamaya birkaç gün önceden başladı” diye konuştu.

Kartal'daki binanın çökme anı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İfadesi ortaya çıktı... Tanımadığı birinin telefonuyla karısını öldürmüş!

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu

Canavar koca bu kez mahkemede bayılttı

Sanık ağladı salon da ağladı