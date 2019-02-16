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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.02.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

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Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars’ta sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Sosyal Paylaşım Siteleri üzerinden 9 kişinin “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
TEM ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli 9 kişinin adresleri belirlendi. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere polis, eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, emniyettteki işlemlerinin ardından önce hastaneye sağlık kontrolde bulunmak üzere getirildi. Ardından da Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen 9 kişiden 1’ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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