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    Kars'ta hava harekatı... Teröristler etkisiz hale getirildi

    AA
    22.05.2018 - 17:44 | Son Güncelleme:

    Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist, F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı çalışmayla tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

    Operasyon kapsamında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bulundukları anlaşılan terörist gruba F-16 savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

    Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise kaçtı.

    Takviye birlikler gönderilen bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.

    Tunceli merkez kırsalında da dün gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.

    Etiketler: Kağızman , gündem
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