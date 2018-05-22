Kars'ta hava harekatı... Teröristler etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı çalışmayla tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bulundukları anlaşılan terörist gruba F-16 savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.



Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise kaçtı.



Takviye birlikler gönderilen bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.



Tunceli merkez kırsalında da dün gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.



