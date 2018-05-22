Kars'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde MİT'in elde ettiği bilgiler doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 8 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. Düzenlenen hava harekâtı ile 6 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi.