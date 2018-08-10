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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.08.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

Karşı şeride geçen araç dehşet saçtı

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Karşı şeride geçen araç dehşet saçtı

Tekirdağ’da karşı şeride geçen araç dehşet saçtı, saman yüklü TIR yolu tamamen kapatarak bariyerlerin altına girdi. Uzun süre Tekirdağ-Çanakkale yolu kapanırken, meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Malkara istikametinden İstanbul yönüne giden 59 SL 605 plakalı cip, seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. O sırada İstanbul yönünden Malkara yönüne giden saman yüklü 45 TD 253 plakalı tır, kendisine doğru gelen araca çarpmamak için sağ yaparak yolun ortasına devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücüsü yaralanan tır, yolun trafiğe tamamen kapanmasına neden olup bariyerlerin altına girdi.

Karşı şeride geçen araç dehşet saçtı

TIRI DEVİRDİ, OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Tırdan hafif sıyrılıp hızını alamayan araç, bu sefer de hemen tırın arkasında seyreden Y.G. hakimiyetindeki 34 HR 7563 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçların kafa kafa çarpışmasıyla birlikte cipin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan tır ve cipin sürücüsü, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı hiçbir yara almadan ucuz atlatan Y.G. ise kazanın meydana geldiği anları anlattı.

Karşı şeride geçen araç dehşet saçtı

“ALKOL KOKUYORDU”

Sürücü Y.G., “Araç karşı şeritten geldi. Karşı şeritten orta refüjü de atlayarak bizim önümüze geldi. Üzerime gelirken frene yüklendim durmaya çalıştım. 112 aldı götürdü üstü alkol kokuyordu. Zaten o anda tır kurtarayım diye kendini sağa attı. Ondan sonra devrildi. Tırın dorsesine girdi ilk önce sonra oradan bize çarptı” dedi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Tırın devrilmesiyle yol tamamen trafiğe kapanırken, olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tırın devrilmesiyle trafiğe tamamen kapanan yolda bekleyen araçlar başka bir yola yönlendirme çalışması başlatıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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