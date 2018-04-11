Karlov suikastçısının FETÖ abisini yakalatan görüntüler ortaya çıktı

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    Karlov suikastçısının FETÖ "abi"sini yakalatan görüntüler ortaya çıktı

    ANKARA (İHA)
    11.04.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Rus büyükelçinin suikastçısının "abi"si Şahin Söğüt'ün izine bir banka şubesinde işlem yapmasıyla ulaşıldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Söğüt'ün tedirgin olduğu, etrafını kontrol ettiği ve güvenlik kameralarının yerini aradığı görüldü. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen telefonda FETÖ'nün kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu da belirlendi.

    Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu ve suikast emrini verdiği belirtilen Şahin Söğüt'ü ele veren bankadaki görüntüleri ortaya çıktı. Firari durumdaki Söğüt'ün izine 26 Şubat'ta bir bankada işlem yapması üzerine ulaşılırken, görüntülerde Söğüt'ün sürekli etrafını kontrol ettiği ve güvenlik kameralarının yerini aradığı görüldü.

    Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir resim sergisinde FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu ve suikast emrini verdiği değerlendirilen eski BTK çalışanı Söğüt, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari durumdaki Söğüt'ün gözaltına alınma sürecinin detayları ortaya çıktı.

    Savcılık tarafından yürütülen titiz çalışmalarda Söğüt'ün izine ilk kez 26 Şubat'ta bir bankada işlem yapması üzerine ulaşıldı. Bu yönde çalışmalara devam eden savcılık, 13 Mart'ta Söğüt'ün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir başka banka şubesinde de işlem yaptığını belirledi. Belirlenen banka şubesine giden polis, şüphelinin BTK'ya teslim etmediği bilgisayarının icra borcunu ödemek için bankaya gittiği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla bankanın güvenlik kameralarına el konulurken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Söğüt'ün geçtiği güzergahta bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı eve ulaştı. Söğüt, ekiplerce düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

    BANKADAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Savcılık talimatı ile el konulan bankanın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin saat 14.14 sıralarında bankaya giriş yaptığı görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, borcunu ödemek için gişeye yöneliyor. Söğüt'ün işlem yaptığı esnada tedirgin tavırlar sergilemesi dikkat çekiyor. Sürekli etrafına bakarak çevreyi kontrol eden Söğüt'ün bankadaki güvenlik kameralarının yerini tespit etmeye çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.

    Karlov suikastçısının FETÖ abisini yakalatan görüntüler ortaya çıktı

    "FALCON" KULLANICISI OLDUĞU BELİRLENDİ

    Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen telefonda simkart olmadığı belirlenirken, şüphelinin görüşmelerini internet üzerinden yaptığı değerlendiriliyor. Öte yandan, şüphelinin ele geçirilen telefonunda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haberleşmede kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu tespit edildi.

    Etiketler: rus büyükelçi , yakalanma anı , gündem
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