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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turgay İPEK- Zafer KUMRU/SARIKAMIŞ, (Kars), (DHA)
05.01.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Kardan dev heykeli görenler telefonuna sarılıyor

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Kardan dev heykeli görenler telefonuna sarılıyor

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.

Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirilerek, Kars Kafkas, Erzurum Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 2 haftalık çalışması ile tamamlandı. Dev Türk bayrağının üzerine örtüldüğü heykeller, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Kardan dev heykeli görenler telefonuna sarılıyor


Vatandaşlar dev Türk bayrağı ile kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim elemanı Muhammet İşçi, "Heykeli 10 kişilik ekiple 2 haftada yaptık.
Kardan dev heykeli görenler telefonuna sarılıyor

Yapımı için toplam 200 kamyon kar getirildi. Şehitlerimizin ebediyete yürüyüşünü tema aldık. Türkiye’de bugüne kadar kardan yapılan en büyük heykel. Yapımı sırasında zaman zaman hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. 8 metre yüksekliğinde, 3 asker figürü kullanıldı. Bu heykelleri 2004 yılından beri yapıyoruz" dedi.

Sarıkamış ilçesindeki Kasım Mahallesi’nde oturan Tevrat Pirim (75), kardan heykelleri görünce çok duygulandığını söyledi. 2 çocuk annesi Pirim, "Her yıl ziyarete geliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Böyle anılmaları çok güzel" dedi.

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