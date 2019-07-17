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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.07.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

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Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

62 Karavanla başladıkları ve ‘Büyük Karadeniz Hareketi’ adını verdikleri yolculuklarını gerçekleştiren Karavancılar Giresun’un Piraziz ilçesinde bulunan Şeyhli Köyünde kampa girdiler.

Zonguldak’tan başlattıkları yolculukları boyunca çeşitli illerde kamp yaparak Karadeniz bölgesinin de Karavan Kampına uygun olduğunu herkese göstermeyi hedeflediklerini belirten Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, Karavancılar Temmuz ve Ağustos aylarında artık yeni rotalarının Karadeniz olduğunu ifade etti.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

‘Büyük Karadeniz Hareketi’ sloganıyla Zonguldak’tan yolculuklarına başladıklarını belirten Yıldız, “Karadeniz’de kampların açılması, karavan kamplarının açılması ve buralarda tatil yapabilmesi için bir öncülük olsun istedik ve yola çıktık. Zonguldak’tan başladığımız yolculukla Ordu Ünye’ye geldik deniz ve doğanın birleştiği güzel bir yerde 3 günlük bir kamp yaptık. Türkiye’nin her yerinden karavancımız ve kampçımız bizimle” dedi.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

Yeni rotalarının bundan sonra Karadeniz olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Hayriye Yıldız, “Ege ve Akdeniz’e bütün karavancılar gidiyor ama Temmuz ve Ağustos ayında oralarda yanıyorsunuz ve buda karavancılar içinde iyi değil. Arabada yatıyoruz evimizi sırtımızda taşıyoruz biz ve Karadeniz serin doğası dolayısıyla bu iki ay zarfında Karadeniz’e gelinmesi gerektiğini herkese gösterdik” ifadelerini kullandı.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

Karadeniz turunun Trabzon’da sonlandırarak yaza veda edeceklerini belirten Yıldız, Karavancılar olarak en büyük sıkıntılarının vergiler olduğunu kaydetti.
Yüksek vergiler nedeniyle sıfır karavan yapamadıklarını aktaran Yıldız, “Karavancılar olarak bizi en çok vergilerin biraz fazla olduğundan, sigortasının fazla olduğundan şikayetçiyiz ki yeni sıfır karavan yapamıyoruz. 5 yaşındaki arabaya karavan yapabiliyoruz bizde sıfır arabaya karavan yapalım vergisi çok olmasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

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