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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Karargâhta YAŞ heyecanı... Komutanların durumu belli olacak

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Karargâhta YAŞ heyecanı... Komutanların durumu belli olacak
Yüksek Askeri Şura son olarak Ağustos 2018’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplanmıştı.

TSK, ağustosta yapılacak yaz dönemi Yüksek Askeri Şura toplantısına hazırlanıyor. Toplantıda generalliğe terfi edecek albaylar ile bir üst rütbeye ve emekliye sevk edilecek amiral-generaller konuşulacak.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emekliliğin görüşüleceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûrası (YAŞ), ağustosun ilk haftasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılacak.

KUVVETLERİN DURUMU

Beştepe’de yapılacak toplantıda generalliğe terfi edecek albayların, bir üst rütbeye terfi edecek ve emekliye sevk edilecek general ve amirallerin dosyaları ele alınacak. Bu yılki YAŞ’ta da uzatma alacakların olması bekleniyor. Geçen yıl ‘Or’luğa terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün iki yıllık görev süreleri sona eriyor. Ancak askeri kulislerde yaş haddi dolmayan her iki komutanın da görev sürelerinin uzatılabileceği konuşuluyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın ise bir yıl daha görev süresi bulunuyor. Kulislerde bazı ordu komutanlıklarında değişiklik olabileceği de konuşuluyor. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in görev süresi geçen yılki şurada bir yıl uzatılmıştı. 1955 doğumlu Recep’in emekliye mi sevk edileceği, yoksa yaş haddine kadar bir yıl daha görevinde mi kalacağı bu yılki YAŞ’ta belli olacak.

ORGENERAL TEMEL’İN DURUMU

Orgeneral İsmail Metin Temel de durumu merak edilenler arasında. Orgeneral Temel, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldığı için CHP’nin adayı Muharrem İnce tarafından eleştirilmişti. 2’nci Ordu Komutanlığı’nı ‘kor’ rütbesi ile yaparken geçen şûrada ‘or’luğa terfi ettirilen, ancak yıl sonunda sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanan Temel, Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını da komuta etmişti. Temel’in görevden alınmasıyla ‘kor’ rütbesinde atamanın yapıldığı 2’nci Ordu Komutanlığı’na yeniden bir orgeneralin atanabileceği belirtiliyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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