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    Karantinaya alınmıştı: 8 bin 500 doz aşı...

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 19:59 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Soma ilçesinde ilki 7 Mart'ta görülen kuduz vakaaları nedeniyle 14 mahallede aşılama çalışmaları başlatıldı.

    Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, yaptığı açıklamada, Soma'nın Kiraz Mahallesi'nde 7 Mart'ta, ardından da Kobkaklı Mahallesi'nde 13 Mart'ta büyükbaş hayvanlarda kuduz vakaası tespit edildiğini söyledi.

    8 BİN 500 DOZ AŞI

    Bunun üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye ekiplerinin 14 mahallede aşılama çalışması başlattığını vurgulayan Ergene, 8 bin 500 doz aşı alımı gerçekleştirildiğini ifade etti.

    7 Mart'ta Soma'da kuduz vakası görülmesi üzerine bir büyükbaş hayvan çiftliği karantinaya alınmış, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. 

    Etiketler: karantina , gündem
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