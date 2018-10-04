Karadeniz'de korku dolu anlar
Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan yağışın ardından sahilden açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi. Denizde bir kaç dakika boyunca etkisini sürdüren hortum bazı vatandaşlarda endişe yaratırken, bazıları ise hortumu cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.
Doğu Karadeniz’de Meteoroloji'nin şiddetli sağanak yağış uyarısı gerçekleşti. Trabzon ve Rize’de başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için koşarak bina altlarına girmeye çalıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle