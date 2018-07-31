Kara Harp Okulu’nda 59 müebbet talebi
FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin 307 sanıklı davada savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.
Savcı, aralarında okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar’ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen duruşmada, savcı, sanıklardan 95’i hakkında ‘anayasal düzeni ihlale yardım’ suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 47’si askeri öğrenci 104 sanığın beraatini istedi.
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