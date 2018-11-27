Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu tahmini
İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı vatandaşların her gün düzenli olarak sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Havaların iyice soğumasıyla birlikte kar beklentisine giren vatandaşlar, Meteorolojiden gelen bilgileri merak ediyor. İşte, Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu tahmini.
Ülkemiz Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının yarın (çarşamba) artmaya devam edeceği ancak perşembe günü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu tahmini.
27 KASIM HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7,15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12,18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12,18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11,20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9,18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15,21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13,20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11,21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı eksi 4,7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 3,11
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
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