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DHA-Mehmet AYDIN
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Kar, Muş’ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı

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Kar, Muş’ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı

Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sabaha kadar sürdürdü. Merkeze 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerdeki 80 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda da kırağı oluştu. Beyaza bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

 

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