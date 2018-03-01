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    Kar Anadolu'yu vurdu

    ERZURUM (AA)
    01.03.2018 - 19:58 | Son Güncelleme:

    Erzurum, Ardahan'da ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.

    Erzurum kent merkezi ve ilçelerde öğleden sonra etkisini artıran kar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı, araçlar güçlükle ilerledi. 

    Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırımlar ve yollarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

    - KARS

    Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

    İlde öğlen başlayan kar yağışı nedeniyle başta Sarıkamış ilçesi olmak üzere kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

    Kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Karayolları ve polis ekipleri, Kars- Ardahan ve Kars-Digor karayolunda oluşabilecek aksaklıklara karşın sürücüleri uyardı.

    Bu arada kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaç ve bitkiler, güzel görüntüler oluşturdu. 

    - ARDAHAN 

    Ardahan'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam etkisini artırdı. Kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. 

    Ardahan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin duyarlı olduğu bildirildi. 

    Karayolları 183. Şube Şefliğince, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi. 

    Bu arada, kar yağışına rağmen bir leyleğin Ardahan Ovası'nda yem araması ve kentin semalarındaki karga sürüsü kameraya yansıdı.

    Etiketler: Erzurum , Kars , kar , son dakika
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