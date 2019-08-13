Kanser hücresini görüp yok edecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKanser hücresini görüp yok edecek
GeriGündem Kanser hücresini görüp yok edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesude ERŞAN
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kanser hücresini görüp yok edecek

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Kanser hücresini görüp yok edecek

Bağışıklık sisteminden kaçmayı başaran kanser hücrelerine karşı geliştirilen kısaca BiTE adı verilen ‘süper moleküller’ kan ve ilik kanserlerinden sonra farklı organ kanserlerinin tedavisi için de umut veriyor. BiTE’yi geliştiren bilim insanı Prof. Dr. Peter Kufer, “Bağışıklık sistemi hücrelerinde ‘immün körlük’ oluşabiliyor. Biz de bağışıklık sistemi hücresine kanser hücrelerini tanıyabilmesi gözlük taktık. Böylece kanser hücresini görebiliyor ve imha edebiliyor” diyor.

Farklı kanser türlerinin tedavisinde yeni geliştirilen yöntemlerden biri ‘süper molekül’ler. Kısa adı Bite olan ve biyomühendislikle geliştirilen bu moleküller aynı anda bağışıklık hücresi ile kanser hücresine bağlanıyor. Bu köprü sayesinde kanser hücresi bağışıklık sisteminden kaçamıyor imha ediliyor. BiTE’ler, kan ve ilik kanserlerinden sonra farklı organ kanserleri için de umut veriyor.

BiTE’yi geliştiren bilim insanı Prof. Dr. Peter Kufer biyoteknoloji firması Amgen’in Münih’de düzenlediği toplantıda deneyimlerini dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazetecilerle paylaştı.Prof. Dr. Kufer, “Bu mevcut tedavilerden farklı, yeni bir etki mekanizması. Daha önce verilen tedavilere karşı gelişen direnç BiTE’yle aşılıyor. BiTE’nin başka immünoterapi ilaçlarıyla kombine edilerek kullanılması üzerine de klinik çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Örneğin daha önce tedavi görmüş ve hastalığı tekrarlayan ALL (akut lenfoblastik lösemi) hastalarında BiTE ile yüzde 44 oranında tedaviye karşılık alındığını belirten Prof. Dr. Kufer şunları söyledi: “Bu sonuç son evredeki hastalarda genel sağkalımın 2 katına çıktığını gösteriyor. BiTE’ların multipl myelom, non Hodking lenfoma ve AML (Akut Myeloid Lösemi) gibi kan kanserleri ile akciğer kanseri, glioblastoma (beyin kanseri) ve prostat kanserine etkisi de araştırılıyor. İlk sonuçlar bu kanser türlerinde de etkili olduğunu gösteriyor. BİTE’ların bugüne kadar kan kanserlerinde çalıştığını biliyorduk ancak organ kanserlerinde de etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle Prostat kanseri ile yapılan çalışmalarda bütün kemiği sarmış hastalarda 3 aylık bir tedavi ile kemik metastazlarının yüzde 90 oranında temizlendiğini gördük.”
Kanser hücreleri çeşitli yollarla bağışıklık sisteminden kaçabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Kufer şunları söyledi: “Bağışıklık sistemi hücrelerinde ‘immün körlük’ oluşabiliyor ya da kanser hücreleri ‘immün zırh’la saklanıyor. Bağışıklık sistemi hücreleri bazı kanser hücrerini gözden kaçırabiliyor. BiTE teknolojisiyle bağışıklık hücrelerine âdeta birer gözlük taktık. Henüz BiTE’lara karşı geliştirilmiş bir direnç olmadığı için tümör bağışıklık hücrelerinden saklanamıyor. Ayrıca bu kanser hücresini tanıyan T hücresi kendisi bölünerek, çoğalarak, başka savunma hücreleri oluşturabiliyor. Bölünen T hücreleri de aynı şekilde kanser hücrelerini tanıma özelliğine sahip.”

NASIL ÇALIŞIYOR

Bağışıklık sistemi hücreleri (T lenfositler), durmaksızın kanser hücrelerini tanımaya, yakalamaya ve imha etmeye çalışıyor. Bu hücreler, kanser hücrelerini tanıyınca yapışıyor ve kimyasallar (stokinler) salgılayarak parçalanmalarını sağlıyor. Asker hücrelerimizin imha görevini yapabilmesi için, kanser hücresini tanıması ve üzerindeki protein yapısına bağlanabilmesi lazım. Eğer T hücresi tanımazsa, kanser hücresi kaçıyor ve çoğalıyor. Belli bir kitle veya kemik iliğinde miktara ulaştığı zaman kanser teşhis ediliyor. T hücresi, kanseri antikorların(bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen moleküller) sinyalleri sayesinde tanıyor. Fakat bazen bu mekanizma bozuluyor. İşte biyomühendislerin geliştirdiği ve üretim sürecinin yaklaşık 20 ay sürdüğü BiTE (bispesifik T hücre bağlayıcı) molekülü, antikorun T hücresine bağlanan koluyla, kanser hücresine bağlanan başka bir antikorun kolu kullanılarak oluşturuluyor. Bu iki kol, başka bir proteinle bağlanarak, ‘süper molekül’ oluşturuluyor. Kaçış yolu kalmayan kanser hücresi, bağışıklık hücresi tarafından imha ediliyor.

KÖKÜ KAZINIYOR

Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik (Hematoloji uzmanı): BiTE tedavilerinin geliştirilmesi ile daha önce pek çok tedaviye direnç göstermiş kanser vakalarında dahi kalıcı yanıtlar elde edebildik. BiTE’lar öncelikle daha önce tedavi görmüş ALL (akut lenfoblastik lösemi) ve bir şekilde hastalığı tekrarlamış hastalarda çalışıldı ve oldukça etkileyici yanıtlar elde edildi. Özellikle BiTE’lerden en iyi faydalanım ilk tedavi sonrası ‘minimal kalıntı hastalık’ dediğimiz daha hassas yöntemler ile ölçülen kalıntı hastalığı olan hastalarda elde edilebiliyor. Minimal kalıntı hastalık, özel ve hassas yöntemler ile tespit edebildiğimiz tek bir tümör hücresi varlığını ifade ediyor. Eğer bu hücre yoğunluğu yüz binde bir hücreye indirgeyebilirsek hastalık tekrarı riski anlamlı ölçüde ortadan kalkıyor. Hem ilk tedavi sonrası hem de nükste artık hedefimiz BiTE antikorlar gibi ürünlerle bu en küçük miktardaki tümör hücresini de ortadan kaldırmak.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Omuz omuza ömürlük nöbet
Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki farklar
Ezber bozan arkeolog Prof. Dr. Fahri Işık: Uygarlığı Helenler değil Anadolu yarattı
Alev Alatlı: En büyük günah bilgisizlik değil kötülüktür