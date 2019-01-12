Kanser araştırma sonuçları açıklanmıyor
SAĞLIK Bakanlığı’nın, 2011-2016 arasında “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerindeki Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” projesinin sonuçlarının açıklanmaması Meclis gündemine getirildi.
HDP milletvekili Dr. Rıdvan Turan bakanlığın kamuoyuna açıklamadığı çalışmada, insan sağlığını tehdit eden pestisitin, taze fasulye, biber, salatalık, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini aştığının ortaya çıktığını söyledi.
İÇME SUYUNDAKİ KALINTILAR
Sularda ise yine kanserojen etkisi bilinen hidrokarbon kalıntıları tespit edildiğini belirten Turan, “Gıda ve suda kanserojen kalıntıları olması sağlık için ciddi bir risk” dedi. HDP’li Turan, kanser raporunu basınla paylaşan akademisyen Dr. Bülent Şık hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlattığı önergesinde, özetle şu sorulara yanıt istedi:
ÖLÜMLERDE KANSER ARTIŞI
- Ergene Nehri havzasında her 4 ölümden, Dilova Bölgesi’nde ise her 3 ölümden birinin kanserden olmasıyla ilgili kanser önleyici çalışmalar yapıyor mu?
- Ergene ve Dilovası’nda kanserojen kimyasalların araştırma sonucu ne oldu?
- En az 5 milyon insanın sağlığını ilgilendiren projenin sonuçları nelerdir?
- Sağlık Bakanlığı, araştırma sonuçlarının açıklanması sorumluluğunu kendi bünyesinden aldığı için mi Bülent Şık’la ilgili suç duyurusunda bulunmuştur?
- Uzun zaman geçmesine rağmen projenin sonuçlarını kamuoyuna neden açıklamamaktadır?
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