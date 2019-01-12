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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kanser araştırma sonuçları açıklanmıyor

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Kanser araştırma sonuçları açıklanmıyor

SAĞLIK Bakanlığı’nın, 2011-2016 arasında “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerindeki Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” projesinin sonuçlarının açıklanmaması Meclis gündemine getirildi.

HDP milletvekili Dr. Rıdvan Turan bakanlığın kamuoyuna açıklamadığı çalışmada, insan sağlığını tehdit eden pestisitin, taze fasulye, biber, salatalık, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini aştığının ortaya çıktığını söyledi.

İÇME SUYUNDAKİ KALINTILAR

Sularda ise yine kanserojen etkisi bilinen hidrokarbon kalıntıları tespit edildiğini belirten Turan, “Gıda ve suda kanserojen kalıntıları olması sağlık için ciddi bir risk” dedi. HDP’li Turan, kanser raporunu basınla paylaşan akademisyen Dr. Bülent Şık hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlattığı önergesinde, özetle şu sorulara yanıt istedi:

ÖLÜMLERDE KANSER ARTIŞI

- Ergene Nehri havzasında her 4 ölümden, Dilova Bölgesi’nde ise her 3 ölümden birinin kanserden olmasıyla ilgili kanser önleyici çalışmalar yapıyor mu?

- Ergene ve Dilovası’nda kanserojen kimyasalların araştırma sonucu ne oldu?

- En az 5 milyon insanın sağlığını ilgilendiren projenin sonuçları nelerdir?

- Sağlık Bakanlığı, araştırma sonuçlarının açıklanması sorumluluğunu kendi bünyesinden aldığı için mi Bülent Şık’la ilgili suç duyurusunda bulunmuştur?

- Uzun zaman geçmesine rağmen projenin sonuçlarını kamuoyuna neden açıklamamaktadır?

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