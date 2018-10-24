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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)
24.10.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

‘Kanlı bere’ seri katilin 2 cinayetini daha ortaya çıkardı

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‘Kanlı bere’ seri katilin 2 cinayetini daha ortaya çıkardı

ORDU’da, gasp iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ve 13 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44), bir çifti daha öldürdüğü yönünde delil bulundu. Evinde yanarak öldüğü belirlenen Nuriye-Lütfiye Usluoğlu çiftinin evinde yangından geriye kalan kanlı bere cinayeti ortaya çıkardı. Nuri Usluoğlu’nun kafasına sert cisimle vurulduğu, vurmanın etkisiyle başındaki berenin kapının arkasına düştüğü belirlendi. Yangından etkilenmeyen kanlı bere bulunurken, çiftin kanepeye taşındığı, ardından da yangın süsü verilerek evin yakıldığından şüpheleniliyor.

Samsun’da şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, Ordu’nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin gece yarısı gasp edilmesiyle ilgili yakalanıp, gözaltına alındı. Çayıroğlu, Ordu ve Samsun'daki 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu ve gasp iddiasıyla tutuklandı. Daha önce birçok kez cezaevine girip çıkan, son olarak cezaevinden 19 Ocak'ta çıktığı belirtilen Çayıroğlu'nun, ilk cinayetini 10 Şubat'ta Samsun’da işlediği iddia edildi. Hırsızlık ve birçok olaydan sabıkası bulunan Çayıroğlu'nun cinayetleri araştırılırken, olaylarla ilgili 2 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünye Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, geçen ay güvenlik nedeniyle Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne nakledildi.

GASP YAPTI, YAKAYI ELE VERDİ

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Akkuş ilçesinde kurban pazarlığı yaptığı 2 boğayı satın almak için bir eve gittiği, gecede aynı eve giderek burada hayvanları çalıp evi yakmayı planladığı, karanlıkta evi şaşırıp yanlış eve girmesiyle 2 kişiyi yere yatırıp ellerinden tersten kelepçelediği ve gasp yaparak kaçtığı iddia edildi. Aynı dönemde Akkuş ilçesinde evinde kaybolan ve öldürülmüş vaziyette dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Şeker Köseoğlu’nun öldürülmesi olayını araştıran jandarma özel ekibinin, Mehmet Ali Çayıroğlu ile bağlantılar elde ettiği, kendisini de takibe aldığı ortaya çıktı.

Çayıroğlu'nun evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tek kırma 3 av tüfeği, 2 kurusıkı, 4 cep telefonu, eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, şapka ve 230 plastik kelepçe, kadın çantası incelemeye alındı. Aramalarda el koyulan 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da yapılan teşhisin ardından sahiplerine ve kurbanların ailelerine teslim edildi.

SIR MEKTUBUN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Mehmet Ali Çayıroğlu tutuklandıktan sonra, basında çıkan haberler üzerine Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan bir ihbar mektubu incelemeye alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve kurbanları tanımadığını anlatan Çayıroğlu’nun, cezaevindeyken bir yakınına mektup yazdığı ve yardım istediği, mektupta ise öldürülen 4 kişinin isminin de yer aldığı belirlendi. Ormancık Mahallesi'ndeki evde 9 Nisan'da çıkan yangında ölen Dursun Kurt ile 22 Temmuz'da evdeki yangında oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide (59) ile birlikte ölen Sabri Güneş'in (68) isminin mektupta yer aldığı saptandı. Dursun Kurt'a ait eşyaların, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulunmasıyla cinayetle bağlantı tespit edilirken, Sabri Güneş'le de alışveriş yapmak için görüşmelerde bulunduğu belirlendi. 4 kişinin şüpheli ölümü, mektubun ele geçirilmesiyle cinayet bağlantısını ortaya çıkarırken, soruşturma daha da derinleştirildi, mektupta başka bağlantıların olup olmadığı da titizlikle araştırılıyor.

YENİ BİR CİNAYET DAHA ORTAYA ÇIKTI

Jandarma özel ekibi, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun öldürdüğü iddia edilen kişiler ve bağlantılarını tek tek araştırarak suç delillerini ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda 24 Şubat’ta Ünye’de evde yanarak hayatını kaybeden Nuri-Lütfiye Usluoğlu çiftinin, normal ev yangınıyla ölmediği, yangından önce öldürüldüğü iddia edildi. Nuri Usluoğlu’nun kafasına sert cisimle vurmanın etkisiyle başındaki berenin kapının arkasına düştüğü belirlendi. Yangından etkilenmeyen kanlı bere kapının arkasında kalırken, Nuri-Lütfiye Usluoğlu çiftinin kanepeye taşındığı, ardından da yangın süsü verilerek evin yakıldığı bağlantısına ulaşıldı.

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği iddia edilen, bağlantılar elde edilen cinayetler ve olaylar ise şöyle:

10 Şubat 2018: Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Evde bulunan kanlı bere incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu ve Kriminal incelemesiyle kan izlerinin izi aralanacak.

9 Nisan 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt, evde gece çıkan yangında hayatını kaybetti. Kurt'un bazı eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

3 Mayıs 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu’nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu, kurşunun vücutta kalmayıp dışarı çıktığı belirlendi. Olayda kullanılan tabancanın bulunması için jandarma özel ekibinin araştırması sürüyor.

13 Temmuz 2018: Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

22 Temmuz 2018: Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.10.2018)
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