Kanal için referandum yapalım

Önceki akşam Habertürk’e konuk olan Akşener, şunları söyledi: “(Kanal İstanbul) Prensip olarak AK Parti’nin getirdiği ister büyük, ister çılgın, ister başka manada bir projeye kategorik olarak karşı değiliz. Bunun çevre, stratejik, İstanbul, nüfus, deprem ve dış ilişkiler boyutu var. Bunlar bir kenara koyulup sadece bir yatırım olarak bakıldığı zaman, ekonomik olarak buna gerek var mı? Bu yatırımdan sonra Türkiye ne kazanacak?”

ARAZİLERİ KİM ALDI?

“30 milyon metrekare toprak satılmış. Kim aldı, kimler aldı, o toprakların el değiştirmesine karşı neden önlem alınmadı? İnşallah bu çılgınlıktan vazgeçilir. Madem ki, ille de yapacaksın hiçbir rantın oluşmasına fırsat vermeden bu Kanal İstanbul’u açacaklarsa, orası yeşil alan kalması kaydıyla, çevresindeki arazileri satın alanların da elinde kalması kaydıyla ben ‘evet’ diyeceğim. İstanbul’da İstanbullu için bir referandum yapılması şarttır. İstanbul özelinde yapılabilir. Türkiye geneline gittiği zaman seçim yaparlar.”

‘EVET’ İRONİYDİ

(Kanal İstanbul’a şartlı ‘Evet’ yorumları üzerine) “İstanbul’da bir kez daha söyleyeyim tekrar eski günlerinin yaşanamamasına sebep olan da Kanal İstanbul’dur. Ben aslında ironi yaptım, latife yaptım. Biliyorum ki oralardan kimlerin cebine neler girecek. ‘Hadi o cepleri boşaltın bakalım yapabiliyor musunuz’ dedim. Bu iki hadise (Suriyeliler ve Kanal İstanbul) göreceksiniz seçim kaybettirecek. Tarihe not düşeyim; Sayın Erdoğan’a o çok istediği Başkanlık seçimini bire bir kaybettirecek bir parametredir.”

EN BÜYÜK REFERANDUM SEÇİMDİR

- İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu:

“Hem Türkiye hem de İstanbul, Kanal İstanbul ile ilgili kararını çoktan verdi. AK Parti 2011 yılında ‘Kanal İstanbul yapacağım’ diyerek seçime gitti. Seçim sonuçları açıklandığında, İstanbul halkı Kanal İstanbul’la ilgili kanaatini söyledi. AK Parti Türkiye genelinde 49.83, CHP yüzde 25.98 oranında oy aldı. Bundan daha büyük referandum var mı? İstanbul’da da AK Parti yaklaşık yüzde 50, CHP de yüzde 31 oy aldı. Biz seçimlere girerken o dönem Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. 2011 seçimlerinin en çok tartışılan projesi Kanal İstanbul’du. Bizim seçim vaadimizde Kanal İstanbul vardı. CHP de bütün seçim kampanyasını bunun üzerine kurdu, ‘Yaptırmayacağız’ dedi. Halkımız sandığa giderek kanaatini ortaya koydu. Bundan daha büyük referandum olabilir mi?”

Akşener güzel bir ironi yapmış

* İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: “Sayın Akşener çok güzel bir ironi yapmış. Kanal İstanbul, çok ciddi bir imar rantı yaratmış. Bu, bu bölgede Arap iş adamlarının aniden gelip arsa toplamalarından belli. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ifadesiyle 30 milyon metrekare arazi el değiştirmiş. Orada da büyük bir imar rantı oluşmuş. Orada yok olacak olan, çok ciddi tarım ve orman arazileri bulunmakta. Çevre kirliliği yaratacak, sonuçları geri dönülemez olan bir proje. Bu anlamda Sayın Akşener’in yaptığı ironiye önemli buluyoruz. Ayrıca bu bölgeyle ilgili herkesin bir söz söylüyor ama İstanbullular da kendi bölgelerinde oluşturulacak bir projeyle ilgili söz söyleme hakkına sahiptir. Referandumla, İstanbul halkına sorulması son derece yerinde olur.”