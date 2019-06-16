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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.06.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Kan donduran tehdit: Çocuğu yere çarparım

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde zabıta ve polisin yaptığı operasyon sırasında kucağında bebekle dilenirken yakalanan dilenci, zabıta aracına binmemek için polis ve zabıtayı kucağındaki torunu olan bebek ile tehdit etti. Polisten kurtulamayacağını anlayan dilenci kadın "Çocuğu yere çarparım bak" diyerek harekete geçince yanında olan ve bebeğin annesi de olan diğer dilenci bebeği elinden aldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri Manavgat’ın ana caddelerinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Antalya Caddesi'nden başlayan operasyon sırasında 15 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sırasında sarhoş bir şekilde dilenirken yakalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakaretler yağdıran Durdane U. isimli yaşlı kadın dilenci kucağında bebekle dilenirken yakalanınca yine ortalığı birbirine kattı.

Kan donduran tehdit: Çocuğu yere çarparım

Polis ve zabıtanın elinden kurtulamayacağını anlayan yaşlı kadın dilenci, polisleri kucağındaki henüz 1 yaşındaki bebeği yere çarpmakla tehdit etti. Bu söz üzerine yanında bulunan bebeğin annesi, hemen yaşlı kadının kucağındaki bebeğini aldı. Yaşlı kadın bu defa da kendini yerlere atıp araca inmemek için direndi ancak başaramadı. Yaşlı kadın, kızı ve bebeği, zabıta aracına bindirildi. Daha önce de zabıtaya sarhoş olarak yakalanan ve ortalığı birbirine katıp gazetecilere saldırırken kameralar tarafından kaydedilen yaşlı dilenci hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan davanın devam ettiği bildirildi.

Kan donduran tehdit: Çocuğu yere çarparım


Polis ve zabıta tarafından minibüs durağında dilenirken yakalanan yaşlı bir erkek ise 3-5 kuruş kazanmak için dilendiğini söyledi. Görevlilerin "Devlet yardım etmiyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine ise “Devlet ayda 450 TL veriyor. Bununla geçinmek mümkün değil. Geçinebilmek için dileniyorum. Benimle uğraşacağınıza her gün Manavgat dışından getirilip dilendirilenleri yakalayın” şeklinde konuştu.

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