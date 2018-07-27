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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ DHA  
27.07.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Kan donduran iddia! Torunlarını korkutmak için kediyi parçaladı…

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Kan donduran iddia! Torunlarını korkutmak için kediyi parçaladı…

Adana'da Ali U.'nun (62), oğlu Mehmet U.'nun (38) cezaevine düşmesinin ardından iddiaya göre evinden çıkarmak isteği gelini Zeytin U. (36) ve 4 torununu korkutmak için besledikleri kediyi parçaladığı öne sürüldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U., 10 yıl önce babasına ait arsanın üzerine kendi imkanlarıyla ev yaptırdı. Daha sonra Zeytin U. ile evlenen Mehmet U. işlediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu. İddiaya göre oğlunun hapiste olmasını fırsat bilen Ali U., yaşları 4-11 arasında olan 4 torununun annesi gelinine, 'Evin tapusunu diğer, oğlumun üzerine geçirin ve bugüne kadar oturduğunuz yılların kirası olan 30 bin lira para verin' dedi. Bunun üzerine Zeytin U., 'Kocam cezaevinde,ben bu parayı veremem' diyerek kayınpederinin bu isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra Zeytin U.'nun evde olmadığı sırada dama çıkan Ali U., iddiaya göre torunlarının beslediği yavru kediyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra, "Bu evden çıkacaksınız, yoksa sizi de böyle parçalarım" dedi. Dedelerinin kediyi parçaladığını gören küçük çocuklar ise ağlayarak odalarına saklandı. Ne yapacağının bilemeyen Zeytin U., polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen ekipler ise parçalanmış kediyi görünce Ali U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan Ali U.'ya, 'Tehdit ve mala zarar vermek' suçlamasıyla işlem yapılarak sevk edildiği adliyede evden uzaklaştırma verildi.

Gelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı iddiası
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'KEDİMİZİ ÖLDÜRMESİ PSİKOLOJİMİZİ BOZDU'

Olayın ardından, Zeytin U.'nun ikiz olan kızlarından G.U. (11) yaşadıklarını annesine sarılarak anlattı. Olay günü bahçede oynadıklarını söyleyen küçük kız, "Dedem, 'Sizi de bu kedi gibi parçalarım. Bu evden gideceksiniz' diye bağırdı" dedi.  

Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu anlatan anne Zeytin U. ise "Çocuklar geceleri yataklarından sıçrayarak uyanıyor. Yavru kedimizi parçalamış, çamaşırlarımızın asılı olduğu ipi kesip ortalığı dağıtmış. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, beslediğimiz kedinin bu şekilde öldürülmesi onları çok etkiledi. Bizim evden atmaya çalışıyorlar, sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Eşim de cezaevinde olduğu için tek başıma kaldım. Tek korkum evlatlarım bana bir şey olursa sahipsiz kalırlar. Çocuklarım için yaşamak zorundayım" dedi.

Kan donduran iddia Torunlarını korkutmak için kediyi parçaladı…

'İFTİRA ATIYORLAR'

Konuyla ilgili konuşan dede Ali U. ise gelinin kendine iftara attığını kedi parçalama olayının doğru olmadığını öne sürdü. Ali U., "Oğlum cezaevine girince, gelinime 'Gel bizimle otur' dedim. 4 torunum benim canım ciğerim. Ama kendisi bizim uyarılarımızı dinlemeyerek başına buyruk hareketlerde bulundu. Bize sürekli iftara atıyor, ben de bunun üzerine evimin çevresine güvenlik kamerasını taktırdım. Amacım yaşanılan her şeyin kayıt altında olması" dedi.

Kan donduran iddia Torunlarını korkutmak için kediyi parçaladı…

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