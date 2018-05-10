Kamuda yaz uygulaması 15 Mayıs'ta başlıyor

17 Eylül 2018 sabahına kadar devam edecek olan uygulama kapsamında erkek memurların kravat takma ve ceket giyme zorunluluğu da son buluyor. Başbakanlık genelgesine göre; yaz döneminde kamu kurum ve kuruluşlarındaki klimaların da 22 ila 24 derece arasına ayarlanması gerekiyor.

Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu kurumlarında 15 Mayıs 2018 Salı günü başlayacak yaz dönemi kıyafet uygulaması 17 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai başlama saatine kadar devam edecek. Valilikler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamuda çalışan memurların 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yaz dönemi kılık kıyafet uygulamasına uymaları için resmi bir yazı yayınladı. Uygulamayla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli erkek personelin ceket giymesi ve kravat takması zorunlu olmayacak. Kıyafetleri özel kanun, tüzük ve yönetmelikle tespit edilmiş kamu personeli ise (Emniyet, Jandarma, Sağlık gibi) yazlık kıyafetlerini kendi kurumlarının usul ve esaslarına tabi olacak.

Valiliklerce kamu kurum müdürlüklerine gönderilen Başbakanlık genelgesinde; klimaların hangi ayarlarda kullanılacağı da açıklandı. Genelgede, "Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yaz dönemi kıyafet uygulaması hayata geçirilecek. Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması, hususlarında gereken tedbirler alınacaktır" ifadeleri yer alıyor.





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