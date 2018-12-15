Kamu düzenine aykırı davrananın kartı iptal
BASIN-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün kaldırılıp görev ve yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’na devredilmesinin ardından yeni Basın Kartı Yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelikle, “Basın kartının iptal edileceği haller” genişletildi. Eskisinde olmayan basın kartının derhal iptali kriterleri getirildi. “Milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi, hallerinde, basın kartı ve varsa basın trafik kartı başkanlıkça derhal iptal edilir” hükmü eklendi. Basın Kartları Komisyonu’nun oluşum şekli yeniden belirlendi. Komisyonun üye sayısı 15’ten 9’a indi. Gazeteci meslek kuruluşlarının belirlediği üye sayısı da 3’ten 1’e indi. Bu üyeyi de başkanlık belirleyecek.
TGC: TÜM YÖNETMELİKLERİN EN GERİSİNDE
- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, yeni Basın Kartı Yönetmeliği’nin 1947’den bugüne kadar çıkan 13 Basın Kartı Yönetmeliği’nin en gerisinde olduğunu savundu. TGC şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği bir ortamda, her gazeteci kendini mahkeme karşısında bulabilmekte ve hüküm giyebilmektedir. Bu açıdan yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler, gazetecilik mesleğine yeni bir darbedir. Her gazetecinin kartının iptal edilmesi anlamına gelebilir. Gazeteci olmayan hukuk müşavirlerine ve bürokratlara da basın kartı verilmesini doğru bulmuyoruz.”
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