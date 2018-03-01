Kalorifer peteğinin havası nasıl alınır? Daha iyi ısınmak için bunları yapın

Kombi kullananların merak ettiği petek havası alma işlemi, teknik yardım alınarak yapılabildiği gibi pratik olarak da kolayca gerçekleştirilebiliyor. Bu haberimizde kalorifer peteğinin havasının nasıl alınacağını, iyi ısıtılması için neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte, kalorifer peteği temizleme ve petek havası alma işleminin detayları…

KALORİFER PETEĞİNİN DAHA İYİ ISITMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Peteklerin içerisinde tıkanma ve hava boşlukları meydana gelebilir. Bu da peteklerin az ısınmasına sebep olur. Bu noktada peteklerin bağlantı noktalarının çıkarılarak içerideki pis maddelerin dışarı çıkarılması gerekir. Bağlantı noktaları sökülürken dışarı hava ve su da çıkabilir, buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Peteklerin önünün ve üstünün açık olması da enerji verimliliği sağlıyor. Mümkünse peteğin önüne mobilya koymayın. Bunun yanı sıra perdelerin de peteğe temas etmemesini sağlayın.

Peteklerin içindeki su basıncı ve hava kontrol edildiği halde petekler hâlâ ısınmıyorsa, içeride temizlenmesi gereken kimyasal maddeler olabilir. Bunların temizlenebilmesi için profesyonel birinden yardım almanız gerekmektedir.

KALORİFER PETEĞİNİN HAVASI NASIL ALINIR?

İlk olarak Evde bulunan düz tornavida ile peteğin üst kısmında yer alan purjor kısmının saat yönünde çevrilmesi gerekmektedir. Sıcak su gelene kadar içeride bulunan havayı boşalttıktan sonra su gelmeye başladığında purjör tapasını yerine takıp tersine çevirerek kapatabilirsiniz.

Bu durum yalnızca yeni tip peteklerde geçerlidir. Eski tip peteklerde ise bu işlemi yapmak için, vana bağlantı rekorlarını gevşeterek alt ve üst kısımlardan hava çıkışını sağlayabilirsiniz.

PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?



Petek temizliği hava alma işlemine göre profesyonel destek gerektiren bir işlem olabilir. Makinayla yapılan temizlik buna büyük bir örnek oluşturacaktır. Fakat yine de kendiniz temizlemek isterseniz şu adımları uygulamalısınız;

Kalorifer peteğinizin çevresini eski havlularla kaplayın. Petekten çıkacak kirli sular için kova hazır bulundurun.

Peteğin iki ucundaki vanaları kapatın. Isıyı ayarlayan vanayı elinizle kapatabilirsiniz, ama plastik kapaklı diğer vanayı kapatmak için İngiliz anahtarı gerekebilir. Vanaları kapatırken kaç kez çevirmek gerektiğini bir kenara not edin (vanaları açarken yine aynı sayıda çevirmeniz gerekecek).

Isı vanasını kalorifer radyatörüne bağlayan cıvataları gevşetin. Daha sonra radyatör anahtarı kullanarak su çıkışı vanasını açın. Bu vanayı açınca kirli suların fışkırmasına hazırlıklı olun.



Plastik kapaklı ikinci vananın cıvatasını çevirerek peteği duvardan demonte edin.

Kalorifer peteğini banyo küvetine taşıyın. Eğer petekten kirli su akıyorsa çevresine havlu sarın. Petek çok ağırsa tek başınıza kaldırmayın.

Vanalara hortum geçirerek kalorifer peteğinin içini temiz suyla yıkayın.

Peteği duvara geri monte edin.