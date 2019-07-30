Kallavi ne demek? İşte kallavinin anlamları
Vezir ve sadrazamların giydiği bir kavuk türü olan ‘kallavi’ günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkan terimlerden biri. Peki, kallavi günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?
Sadrazam ve vezirlere özgü, üstü koni biçimine yakın telli kavuklara kallavi adı verilir. “Kallavi kavuk”lar, Osmanlı yönetiminde Sadrazam, Kubbealtı vezirleri ve Kaptan-ı deryalar tarafından kullanılırdı. Bu kavuklar yalnızca orduyla birlikte sefere çıkıldığında ve arefe günlerinde giyilmekteydi. Kallavi ayrıca iri, kocaman anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda Edirne mutfağına ait bir kurabiyenin ismidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle