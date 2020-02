Kahreden an... Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu!

Efeler Anadolu Lisesi 10. sınıfında okuyan Beyza Aygül'ün sırasına karanfiller konuldu. Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemine aldıkları acı haberle başlayan öğrenciler, arkadaşları için gözyaşı döktü.

Aygül'ün sıra arkadaşı Bahar Bulut, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Onunla her şeyimizi paylaşıyorduk. Tüm sınıf için öyleydi. O her zaman kalbimizde. Buradan gitmesi onun gittiği anlamına gelmiyor. Hepimiz bir gün öleceğiz. O sadece biraz erken gitti. Biz onu her zaman seviyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. 02.02.2020 her zaman insanların kalbinde olacak." diye konuştu.

Anma törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katıldı.

Aygül'ün cenazesinin bugün Bilecik'te toprağa verileceği bildirildi.



Öte yandan, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ş.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın-Muğla kara yolu Otogar Kavşağı yakınlarında dün, Ş.Ç. yönetimindeki 09 HG 824 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Beyza Aygül'e çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan Aygül hayatını kaybetmişti.

Beyza Aygül'ün, annesiyle yarı yıl tatili için memleketleri olan Bilecik'e gittiği ve dün otobüsle Aydın'a döndüğü belirtilmişti.