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    Kahraman şoför...Bir an bile tereddüt etmedi

    İHA
    23.02.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy’de otobüse binen kadının çantasını çalarak kaçmaya çalışan hırsız, peşinden koşan şoförün kahramanlığı sayesinde çantayı caddeye fırlatarak kendisini bekleyen motosiklete binip kayıplara karıştı. Hırsızın kaşla göz arasında çantayı çaldığı anlar ve otobüs şoförünün koşması ise otobüste bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunan bir otobüs durağında yaşanan hırsızlık olayı film sahnelerini aratmadı. Kadıköy Çarşı’da durağa yanaşan Cevdet Aydi idaresindeki otobüse binmek isteyen bir kadının arkasından gelen hırsız güpegündüz kaşla göz arasında kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı. Durumu gören şoför Cevdet Aydi, olaya duyarsız kalmayarak otobüsü durdurup hırsızın peşinden koştu. Arkasından şoförün koştuğunu gören hırsız kaçamayacağını anlayınca çantayı caddeye fırlatarak, kendisini bekleyen motosiklete binip kayıplara karıştı. Şoför Cevdet Aydi, çantayı alarak içini kontrol edip kadına teslim etti. Son anda hırsızların mağduru olmaktan kurtulan kadın çantasını kontrol ederek otobüs şoförü Cevdet Aydi’ye teşekkür etti. Yaşanan olayın tatlıya bağlanması sonucunda otobüs yoluna devam etti.
    Yaşanan hırsızlık anı otobüs kamerasına yansıdı

    Durağa yanaşan otobüse binmek isteyen kadının kaşla göz arasında çantasını çalarak kaçmaya çalışan hırsız ve şoförün kahramanlığı otobüste bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera yansıyan görüntülerde, bir kadının otobüse bindiği sırada arkasından gelen hırsızın çantayı alarak kaçması ve şoförün hemen arkasından hırsızı kovaladığı görülüyor. İlerleyen görüntülerde ise şoförün çantayı getirip kadına verdiği görülüyor.

    Etiketler: yolcu otobüsü , hırsızlık , kadıköy , son dakika
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