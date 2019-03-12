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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.03.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Kahraman polis... İntihar etmek için nehre atlayan kadını kurtardı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan bir kadın, arkasından nehre atlayan polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Bırca Belek Parkı nehir kenarında devriye faaliyetinde bulunan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu fark etti. Genç kadının arkasından koşan polis memuru Nuh Toprak, intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E. isimli kadınının arkasından nehre atlayarak akıntıya rağmen genç kadını suda yakalamayı başardı.

Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirdi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımıyla sudan çıkarılan Asiye E., olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılırken, genç kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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