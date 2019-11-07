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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kahraman’ kavgası

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‘Kahraman’ kavgası

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın, 31 Mart ve 23 Haziran’daki yerel seçim sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu / Yeni Neslin Siyaset Zaferi” kitabı CHP’de tartışma konusu oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün bir tweet paylaşımıyla isim vermeden Necati Özkan’ı eleştirdi. Özkan’ın kitabını hedef alan Kaftancıoğlu, şunları yazdı: “Kahramanın hikâyesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!”

Hürriyet’in ulaştığı Özkan, yorum yapmak istemediğini ifade ederken, CHP kulislerinde, Kaftancıoğlu’nun kitapta kendisinin ve parti örgütlerinin rolünün olduğundan önemsiz gösterilmesine kızdığı konuşuluyor. Önsözünü İmamoğlu’nun yazdığı kitap şu cümlelerle tanıtılmıştı: “Onca güzelliğinin yanı sıra sayısız efsaneye de ev sahipliği yapmış olan İstanbul, 2019 yerel seçimleri sırasında yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık etti: Ekrem İmamoğlu. Kahramanımız, İstanbul’u 25, Türkiye’yi 17 yıldır yönetmekte olan, tüm devlet kurumları ve medya üzerinde ağır ve aşırı bir hâkimiyete sahip iktidarı ve onun bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış adayını üst üste iki kere yendi. Bu, yeni nesil siyaset anlayışının bir zaferiydi.”

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