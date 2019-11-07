‘Kahraman’ kavgası
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın, 31 Mart ve 23 Haziran’daki yerel seçim sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu / Yeni Neslin Siyaset Zaferi” kitabı CHP’de tartışma konusu oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün bir tweet paylaşımıyla isim vermeden Necati Özkan’ı eleştirdi. Özkan’ın kitabını hedef alan Kaftancıoğlu, şunları yazdı: “Kahramanın hikâyesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!”
Hürriyet’in ulaştığı Özkan, yorum yapmak istemediğini ifade ederken, CHP kulislerinde, Kaftancıoğlu’nun kitapta kendisinin ve parti örgütlerinin rolünün olduğundan önemsiz gösterilmesine kızdığı konuşuluyor. Önsözünü İmamoğlu’nun yazdığı kitap şu cümlelerle tanıtılmıştı: “Onca güzelliğinin yanı sıra sayısız efsaneye de ev sahipliği yapmış olan İstanbul, 2019 yerel seçimleri sırasında yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık etti: Ekrem İmamoğlu. Kahramanımız, İstanbul’u 25, Türkiye’yi 17 yıldır yönetmekte olan, tüm devlet kurumları ve medya üzerinde ağır ve aşırı bir hâkimiyete sahip iktidarı ve onun bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış adayını üst üste iki kere yendi. Bu, yeni nesil siyaset anlayışının bir zaferiydi.”
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