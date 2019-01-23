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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
23.01.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Rezidansa şok baskın! Evin banyosuna bile makine kurmuşlar...

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KAĞITHANE’de narkotim polislerinin lüks bir rezidanstaki iki daireye yaptığı baskında 5 kilogram eroin ele geçirildi.

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  • Kağıthanede rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı
  • Kağıthanede rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı
  • Kağıthanede rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı
  • Kağıthanede rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı
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BİR süre önce alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotimler, Kağıthane’de bulunan lüks bir rezidanstaki iki dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

NARKOTİMLER ADIM ADIM İZLEDİ
Dairelerde kalan biri kadın 3 kişiyi bir süre fiziki takibe alan polis, dün akşam baskın düzenledi. İlk olarak kadın ile iki erkeğin bulunduğu daireye operasyon yapan narkotimler, eroin, eroin yapımı için kullanılan iki karıştırıcı, hassas terazi, cep telefonları ve yüklü miktarda para buldu.

EVİN BANYOSUNA DAHİ MAKİNE KURMUŞLAR
Dairedeki kişileri gözaltına alan polis, daha sonra rezidanstaki diğer daireye girdi. Burada yapılan aramada, çekyatın altına ve mutfak dolaplarına gizlenmiş eroin kalıpları ile eroin yapımında kullanılan karıştırıcı bulundu. Evin banyosuna da eroini preslemek için pres makinesi yerleştirildiği görüldü. Her iki dairede yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan kişiler ve ele geçirilen 5 kilo eroin ile eroin yapımında kullanılan makineler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

OPERASYON BAŞKA OPERASYONU BERABERİNDE GETİRDİ
Lüks rezidansta yapılan uyuşturucu operasyonunun devamında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde Tanzanya uyruklu bir kişinin de evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda eroin ele geçirildi. Siyahi bir kişi gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere de el konuldu.

 

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