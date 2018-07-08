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    Kafede korku dolu anlar! Nargile kömürleri tutuştu

    Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
    08.07.2018 - 08:31 | Son Güncelleme:

    ADAPAZARI'nda bulunan kafede, nargile kömürlerinin alev alması sonucu dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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    • Nargile kafede korku dolu anlar
    • Nargile kafede korku dolu anlar
    • Nargile kafede korku dolu anlar
    • Nargile kafede korku dolu anlar

    Olay saat 22.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan kafede meydana geldi. Kafenin nargile bölümünde bırakılan nargile kömürleri bir anda tutuştu. Yanan kömürden çıkan duman kısa sürede kafeyi tamamen sardı. Bu sırada kafede bulunan 8 kişi dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle kafenin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Ambulanslarda oksijen verilen sonra 8 kişi, daha sonra kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

    Olaydan sonra kafenin bulunduğu pasaj kapatılırken içeriye uzun süre kimse alınmadı. Yangında kafenin nargile yapılan bölümünde ufak çapta hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

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    Etiketler: sakarya , nargile kafe , kömür , zehirlenme
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