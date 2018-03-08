Kadınlar için 14 maddelik adalet hükmünde kararname

KAMUYA KADIN EĞİTİMİ

1-) “Anayasamızın 10. maddesi ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir’ der. Türkiye Cumhuriyeti olarak imza koyduğumuz çeşitli uluslararası sözleşmeler de bu temel anlayışın ifadesiyle başlar. Kadın-erkek eşitliğinin bir ‘fıtrat’ konusu değil; bir insan hakkı ve hukuk konusu olduğu kabul edilmelidir.



2-) Ülkemiz gerçekleri göz önüne alınarak, kadının eğitim ve istihdamının arttırılmasını sağlamak, kadın- erkek eşitliğini hayata geçirmeyi gerçekleştirmek yolunda çalışacak bir ‘Kadın Bakanlığı’ kurulmalıdır.



3-) Kadını ötekileştiren, inciten, aşağılayan, değersizleştiren üsluptan vazgeçilmelidir.



4-) Okul öncesi eğitimden yüksek öğrenime kadar okullarda ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ dersi zorunlu olmalı.



5-) Bir şikâyet veya başvuru halinde, kadınlarla ve çocuklarla ilk karşılaşacak kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları, şiddet, tecavüz ve istismar konularında eğitim almaları sağlanmalıdır.



YÜZDE 40 TEMSİL HAKKI

6-) Bazı nikâh törenlerinde belediyelerce basılmış ‘kadın dövme teknikleri’ ve benzeri kitapların dağıtılmasından derhal vazgeçilmeli, sorumlular hakkında soruşturmalar başlatılmalıdır.



7-) Kadınların çalışma hayatına devam edebilmelerinin sağlanabilmesi için kamuda, yerel yönetimlerde ve özel sektörde kreşlerin açılması, bu kurumlara kolay ve ucuz erişimin sağlanabilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır.



8-) Belediyeler Yasası gereğince belediyelerin açması gereken sığınma evlerinin süratle açılması sağlanmalıdır.



9-) Bazı belediyelerde uygulandığı gibi, eşine şiddet uygulayanların önce maaş kesintisiyle, tekrarı halinde iş akdinin feshiyle karşılaşacağını hüküm altına alan toplu iş sözleşmesi uygulaması benzeri iş yerlerinde uygulanmalı.



10-) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkilileri konuşmalarında sevgi, adalet, eşitlik, kardeşlik olmak üzere, insani ve ahlaki değerleri öne çıkartmaya özen göstermeli, aksi değerlendirmelere izin vermemeli ve Anayasamızın laiklik ilkesi doğrultusunda milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinen duyarlılık ve sorumluluk içinde olmalıdır.



11-) Kadınlara ve çocuklara yönelik istismar, taciz, tecavüz ve cinayet davalarında cezaların caydırıcı ve ibret verici olabilmesi için üst sınırlar yükseltilmeli, sanıklara iyi hal ve tahrik indirimleri kaldırılmalı ve ceza alanlar olası af kapsamları dışında tutulmalıdır.



12-) Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve parti tüzüklerinde her iki cinsiyet için yüzde 40 temsil hakkı getiren değişiklikler yapılmalıdır.



13-) Medya editoryal sorumluluğu içinde kadını sadece bir cinsel obje veya reklam öznesi olarak göstermekten vazgeçmeli, kadın erkek eşitliğine, kadın haklarına ilişkin programlar yapmalıdır.



14-) Büyük bir toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası başlatılmalıdır. Medya, yazılı basın, dijital platformlar, kamu spotu ve tüm platformlar kullanılarak; siyasi partiler, özel sektör, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından bu kampanya aralıksız sürdürülmelidir.”



