Kadıköy’deki minibüsçü dehşetine 6 yıl hapis talebi

KADIKÖY’de, 22 Şubat’ta yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için ani fren yapan motosikletli çift Seren Okur ve Samet Yüksel’i feci şekilde dövdükleri iddia edilen minibüs şoförleri Şeyhmus Kuş, Sinan Kuş, Yılmaz Kuş hakkında 6 yılla 1 yıl arasında değişen hapis istemleriyle dava açıldı. Savcılık, dövüldüğü iddia edilen Seren Okur ve Samet Yüksel hakkında da, ‘Kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Samet Yüksel’in, olay günü kendi kullandığı motosiklet ile arkasında Seren Okur olduğu halde seyir halindeyken, diğer müşteki şüpheli Sinan Kuş idaresindeki minibüsün yol kenarında yolcu almak için durunca Samet Yüksel’in de ani fren yaptığı, ‘Buradan bu şekilde yolcu alınır mı?’ dediği anlatıldı. İddiaya göre Sinan Kuş, motosikletin arkasında bulunan Seren Okur’a küfredince kavga çıktı. Samet Yüksel ve Seren Okur, Şeyhmus Kuş’u yaraladılar. Kavgaya karışan Sinan Kuş, Şeyhmus Kuş ve Yılmaz Kuş da, Samet Yüksel ve Seren Okur’u ‘basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek’ şekilde yaraladılar. Sinan Kuş, ayrıca Seren Okur’ a ait motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.

Savcılık, müşteki şüphelilerden minibüs şoförleri Şeyhmus Kuş (25) hakkında ‘mala zarar verme’ , ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 11 aydan 6 yıla kadar, Sinan Kuş (22) hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar ve Yılmaz Kuş (24) hakkında da, ‘kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Savcılık ayrıca, dövüldüğü iddia edilen Seren Okur ve Samet Yüksel hakkında da, Şeyhmus Yüksel’i yaraladıkları gerekçesiyle, ‘Kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.