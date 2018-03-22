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    Kadıköy'de film gibi olay! Böyle yakalandılar

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL / DHA
    22.03.2018 - 06:53 | Son Güncelleme:

    KADIKÖY’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca, kaçan otomobili Ataşehir’de kaza yapması ile son buldu. Otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

    Kadıköy’de denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde 1’i kadın 3 kişinin bulunduğu 41 UG 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, otomobil Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak’ta sıkıştırıldı. Polislerden kaçamayacağını anlayan sürücü, park süsü vererek polisi atlatmak istedi. Hızlı şekilde binanın önündeki parka giren otomobil, binanın altında bulunan otoparka düşmek üzereyken korkuluklara çarparak durabildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: Kadıköy , Polis , kovalamaca , denetleme , gündem
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