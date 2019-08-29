Kadıköy'de feci olay! Bisikletten düşen çocuğun bacağına gidon saplandı
KADIKÖY’de bisikletinden düşen çocuğun bacağına bisikletinin gidonu saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğun yardıma çevredekiler koşarken, ilk müdahalesi yapılan çocuk bacağına saplanan gidonla hastaneye kaldırıldı
Olay, saat 09.40 sıralarında İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi, Feritbey Sokağında meydana geldi. 14 yaşındaki Feyyaz Melih H. Sokak üzerinde bisikletini sürerken dengesini kaybederek düştü.
GİDON BACAĞINA SAPLANDI
Bisikletin gidonu talihsiz çocuğun bacağına saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğu gören çevredekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bisikletin parçalarını kesti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Feyyaz Melih H. bacağındaki demir parçasıyla ambulansa konularak, hastaneye kaldırıldı.
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