Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi
Kadıköy’de çöp konteynerinde bacakları bulunan 55 yaşındaki Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesinin ardından başı da cinayeti işleyen yeğeni F.Ö’nün itirafıyla bulundu. Öztürk’ün kolları aranıyor.
Başakşehir’de bulunan iş yerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan F. Ö., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.
Şüphelinin ifadesinde amcasıyla harcamaları nedeniyle tartıştığı, amcasının ‘baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun’ demesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
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