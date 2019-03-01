Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi
GeriGündem Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.03.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi

Kadıköy’de çöp konteynerinde bacakları bulunan 55 yaşındaki Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesinin ardından başı da cinayeti işleyen yeğeni F.Ö’nün itirafıyla bulundu. Öztürk’ün kolları aranıyor.

Başakşehir’de bulunan iş yerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan F. Ö., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Şüphelinin ifadesinde amcasıyla harcamaları nedeniyle tartıştığı, amcasının ‘baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun’ demesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Kadıköy vahşetinin sırrı çözüldü
Kadıköy vahşetinin sırrı çözüldü
Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul'a dağıttı Kadıköy'de çöp konteynerlerinde bulunan kesik bacakları sırrı, polisin detaylı çalışmasıyla ortaya çıktı. Amcasını öldüren gencin, cesedi parçalayarak farklı çöp konteynerlerine attığı belirlendi. Kadıköy'de bir çöp konteynerinde kesik bacakların bulunmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraların geriye dönük olarak saatlerce inceleyen ekipler, cinayet zanlısını olaydan yaklaşık 4 saat sonra tespit etti. İkitelli'de operasyon düzenleyen Cinayet Büro dedektifleri, zanlıyı ve kendisine yardım eden bir kişiyi gözaltına aldı.
daha fazla video için

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Binali Yıldırım'dan 'Kolay İstanbul' formülü: İlk kez Kanal D'de açıkladı

Mersin’de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları...

Gece yarısı korkunç olay!