Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü kurtarıldı

    Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü kurtarıldı

    Fatih TURAN / DHA
    24.05.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Yalova'da kaçırılıp, ailesine elleriyle gözleri bağlı fotoğrafı gönderilen ve 2,5 milyon dolar fidye istenen Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood, Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Yalova'ya tatile gelen Irak'ın El Anbar şehrinin Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, 4 kişi tarafından kaçırıldı. Iraklı Emniyet Müdürü'nü kaçıranlar, bir süre sonra da ailesine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafını gönderilerek, 2,5 milyon dolar fidye istedi. Şüpheliler, fidyenin verilmemesi halinde Al Kaood'u öldüreceklerini söyledi. Dün yapılan ihbar üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan Emniyet Müdürü'nün getirildiği Trabzon'da bir evde tutulduğuna dair bilgi edindi. Durum, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.

    Araştırma yapan polis, kaçırılan Emniyet Müdürü'nün İstanbul'dan Trabzon'un Söğütlü Mahallesi'ndeki eve getirildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, çevresinde güvenlik tedbiri alınan eve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Nafe Mohammad Matar Ramadhan, Noah Mahmood Olaiwi, Subhi Hammad Alsalama ile Suriye uyruklu Faysal Alhusein etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

    Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Omar Al Kaood ise evdeki odada, yatak üzerinde elleri ve gözleri bağlı bulundu. Emniyet Müdürü, kendisini kurtaran polislere ağlayarak, sarıldı.

    Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü kurtarıldı

    Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü kurtarıldı

    Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü kurtarıldı

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri