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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin BAL/DHA
02.10.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

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ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, bölgenin tanınmış aşiretlerinden Jirki’nin lideri Tahir Adıyaman, yeğeni evlenirken, bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıkladı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların söylendiği, 3 gün 3 gece süren düğünde damat Ferdi Adıyaman’a 280 bin liralık para, gelin Elif Adıyaman’a ise 1 kilo 150 gramlık altın takıldı. 

Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman’ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman’ın oğlu Ferdi Adıyaman, Elif Adıyaman ile Beytüşşebap’ta 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ile binlerce kişinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Yeğeninin düğününde konuşan Tahir Adıyaman, aşiret olarak 30 yıldan beri devletle beraber olduklarını, silahların kendilerine terörle mücadele edilmesi için verildiğini söyledi. Bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıklayan Adıyaman, "’Terör bitti’ diye bu silahlar, havaya sıkılmaya başlandı. Buradan Jirki aşiretine çağrımdır. Düğenlerde havaya atış yapması yasaktır. Kimse düğünlerde atış yapmasın" dedi.

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak



Tahir Adıyaman’ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman ise "Liderimizin havaya sıkılan silahlarla ilgili verdiği talimat, başımızın, gözümüzün üstündedir. Jirki aşireti lideri, her zaman devletin yanındadır. Devlet var oldukça bizler varız. Devlet olmasa biz de yokuz. Liderimizin verdiği talimatla havaya silahla atış yapılması tamamen yasaklanmıştır. Bundan sonra kim silahla havaya silah sıkarsa görevden alınacaktır" diye konuştu. 

Kaymakam İsmail Pendik ise Şırnak’tan gelirken, araç yoğunluğu gördüğünü ve düğün olduğunu öğrenince tebrik etmek için geldiğini belirterek, "Bizim Tahir ağanın düğünü olduğunu öğrenince daha da sevindim. Gelin ve damadı tebrik ediyorum. Terör olaylarının bitmesi en başta Jirki aşiretini ve vatandaşlarımızın verdiği destekle oldu. Artık terör olayları bitti. Şırnak’ın aşiret düğünleriyle gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor" dedi. 

Ayvalık köyünde, 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, gelin Elif Adıyaman’a 1 kilo 150 gramlık altın takı takarken, damat Ferdi Adıyaman’a ise 280 bin lira para taktı. 

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