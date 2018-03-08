Jetler bombaladı

Cinderes’in dış bölgelerinde Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin de katıldığı yer yer meskun mahal operasyonları yapıldı. Çok sayıda terörist öldürülürken kente hâkim Cinderes Tepesi de ele geçirildi. Stratejik öneme sahip tepe, terör örgütünün Cinderes’teki ilk savunma hattıydı.

Dış mahallelerde çatışmalar sürerken, Türk savaş uçakları dün öğleden sonra insansız hava araçlarının işaretlediği hedefleri bombaladı. Böylece kara birliklerinin ilerleyişi kolaylaştırıldı.



Afrin’in kuzeydoğusunda merkezi ele geçirilen Şeran beldesine bağlı Maçale köyü ve Bafilyon Dağı’nın güneyindeki Kafr Cenne köyü ile Maşalla kırsalı dün terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarıldı. Bu köyün Afrin’e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi ve terör örgütünün doğudaki savunma hatlarından biri olması nedeniyle stratejik önem taşıdığı belirtildi.



TSK ve ÖSO’nun Afrin’de ele geçirdiği yer sayısı dördü belde olmak üzere 156 oldu. Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada operasyonun başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 940’a yükseldiğini duyurdu.



