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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2019 - 18:26, Son Güncelleme:/

Japon deprem uzmanından Türkiye’ye çarpıcı uyarı

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ’Türkiye’de Deprem Gerçeği’ söyleşisinde konuşan Japon Deprem Uzmanı ve Mimar Yoshinori Moriwaki, deprem sayısı bakımından dünyanın 6’ncı sırasında yer alan Türkiye’nin depremde meydana gelen ölü sayısı sıralamasında dünya 3’üncüsü olduğunu belirtip, bu durumun inşa edilen yapıların yetersizliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Japon deprem uzmanından Türkiye’ye çarpıcı uyarı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi’nde, ’Türkiye’de Deprem Gerçeği’ konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Japon Deprem Uzmanı ve Mimar Yoshinori Moriwaki, konuşmacı olarak katıldı.

Deprem Uzmanı Moriwaki, Türkiye topraklarının yüzde 97’sinin deprem riski taşıdığını söyledi. Deprem konusunda Türkiye ve Japonya’ya ilişkin kıyaslamalar yapan Moriwaki, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin yarısı kadar alana sahip Japonya’nın Türkiye’nin 2 katı nüfusa sahip olduğunu kaydetti. Bu nedenle Japonya’da gökdelen yapmanın zorunluluğuna dikkati çeken Moriwaki, Türkiye’de son yıllarda sayısı hızla artan gökdelenlere ise bir anlam veremediğini söyledi. Moriwaki, dünyada deprem sayısı sıralamasında Japonya’nın 4’üncü, Türkiye’nin ise 6’ncı sırada yer aldığına dikkati çekti. Depremlerdeki ölü sayısı bakımından ise Japonya’nın 7’nci sırada, Türkiye’nin 3’üncü sırada olduğunu vurgulayan Moriwaki, Türkiye açısından son derece olumsuz bu tablonun inşa edilen yapıların yetersizliğinden kaynakladığını kaydetti.

’İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR’

Depreme hazırlıklı binaların meydana gelecek hasarı yüzde 70’e kadar azaltabildiğini aktaran Moriwaki, "Türkiye’de meydana gelen depremleri incelediğimizde bir binanın tamamen yerle bir olduğunu görürken, hemen bitişiğindeki binanın ayakta kaldığını ve çok az hasar aldığını gözlemliyoruz. Bu da binalardaki yapısal sıkıntıları gözler önüne seriyor. Bu sorunlar inşa sürecinde yetersiz bilginin yanı sıra malzemeden çalınmasından kaynaklanıyor. Binaların sağlam inşasını denetlemede inşaat mühendislerine önemli görevler düşüyor. Yeterli denetimlerden geçmeyen binalar depremde can kaybı açısından büyük risk taşıyor" dedi.

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