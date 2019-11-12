Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tonlarca bonzai üretilebilecek 15 kilogram "Fubinaca" maddesi ele geçirildi.
Bonzai yapımında kullanılmak üzere yurt dışından kaçak olarak getirilen 15 kilo sentetik uyuşturucu Fubinaca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ ekiplerin operasyonuyla ele geçirildi. 15 Kilo Fubinaca’dan 15 ton bonzai elde edilebileceği belirtilirken uyuşturucu maddeleri Küçükçekmece’de lüks bir rezidansta depolayan ve paravan olarak kullandıkları Florya’daki kafeteryada pazarlayan (2) kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K) ve E.K. isimli şüphelilerin yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda Fubinaca’dan bonzai üretin İstanbul ilinde torbacılara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; şüphelileri adım adım takibe başladı. Dikkat çekmemek ve yakalanmamak için lüks bir rezidans kiralayan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya’da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.
Şüphelilerin Küçükçekmece, Kartaltepe Mahallesinde kaldıkları rezidansa baskın yapan Jandarma ekipleri yatağın baza kısmına saklanmış 15 kilo Fubinaca maddesi ile uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam edildiği bildirildi.
FUBİNACA NEDİR?
Ele geçirilen Fubinaca (Sentetik Kannabinoid) isimli uyuşturucu türevi piyasada Bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddenin hammaddesidir. Normal uyuşturucu türevlerine göre çok daha etkili bir uyuşturucu türevidir. Fubinaca maddesinin bir kilosundan bir ton civarında bonzai elde edilebilmektedir. Eroin maddesinden yüz kat daha zararlı olduğu bilinen Bonzai, uyuşturucu satıcıları arasında Bombay Mavisi ve Spice gibi isimlerle tanınır, kullanan şahısların kalp ve akciğerlerinde tedavisi mümkün olmayan kalıcı hasarlar bırakmaktadır.
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