Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
GeriGündem Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
12.11.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tonlarca bonzai üretilebilecek 15 kilogram "Fubinaca" maddesi ele geçirildi.

Bonzai yapımında kullanılmak üzere yurt dışından kaçak olarak getirilen 15 kilo sentetik uyuşturucu Fubinaca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ ekiplerin operasyonuyla ele geçirildi. 15 Kilo Fubinaca’dan 15 ton bonzai elde edilebileceği belirtilirken uyuşturucu maddeleri Küçükçekmece’de lüks bir rezidansta depolayan ve paravan olarak kullandıkları Florya’daki kafeteryada pazarlayan (2) kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K) ve E.K. isimli şüphelilerin  yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda Fubinaca’dan bonzai üretin İstanbul ilinde torbacılara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; şüphelileri adım adım takibe başladı. Dikkat çekmemek ve yakalanmamak için lüks bir rezidans kiralayan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya’da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelilerin Küçükçekmece, Kartaltepe Mahallesinde kaldıkları rezidansa baskın yapan Jandarma ekipleri yatağın baza kısmına saklanmış 15 kilo Fubinaca maddesi ile uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam edildiği bildirildi.

FUBİNACA NEDİR?

Ele geçirilen Fubinaca (Sentetik Kannabinoid) isimli uyuşturucu türevi piyasada Bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddenin hammaddesidir. Normal uyuşturucu türevlerine göre çok daha etkili bir uyuşturucu türevidir. Fubinaca maddesinin bir kilosundan bir ton civarında bonzai elde edilebilmektedir. Eroin maddesinden yüz kat daha zararlı olduğu bilinen Bonzai, uyuşturucu satıcıları arasında Bombay Mavisi ve Spice gibi isimlerle tanınır,  kullanan şahısların kalp ve akciğerlerinde tedavisi mümkün olmayan kalıcı hasarlar bırakmaktadır.

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle