Jandarma’da 131 subay ve astsubay ihraç edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca OHAL dönemi sonrası Jandarma Genel Komutanlığı’ndan FETÖ kapsamında 131 subay-astsubayın ihraç edildiği, 1127 personelin de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “İhraç edilen personelin, 32’si subay, 81’i astsubay, 18’i uzman jandarma, görevden uzaklaştırılan personelin 207’si subay, 705’i astsubay, 172’si uzman jandarma, 41’i uzman erbaş ve 2’si memur” denildi.
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