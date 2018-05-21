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    İzmir’deki davada FETÖ sanıklarına ceza yağdı

    DHA
    21.05.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    İzmir'de darbe teşebbüsünde bulunan 280 FETÖ/PDY sanığının yargılandığı davada, 137 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı.

    104'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 21 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan 20 yıl hapis cezası, 31 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Etiketler: İzmir , FETÖ davası , mahkeme kararı , FETÖ , 15 Temmuz , gündem
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