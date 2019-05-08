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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri (2019 imsakiye)

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İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri (2019 imsakiye)

Oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının gelmesi ile, sahur ve iftar saatleri de vatandaşların en sık araştırdığı konulardan biri haline geldi. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, sahur saatleri ile ilgili bilgilere ulaşarak, oruç ibadetini yerine getirmek istiyor. Peki, İzmir'de bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.

Diyanet işleri Başkanlığı, 2019 imsakiye bilgilerini 81 ilde yaşayan vatandaşların erişimine açtı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da bu bilgiler doğrultusunda sahur sofralarına oturacak ve oruç için niyet edecek. Peki, İzmir'de sahura kaç saat kaldı? İzmir'de sahur ne zaman yapılacak? İşte, İzmir ve 81 ilin sahur ve iftar vakitleri.

İzmir'da sahur saat 04:23'te gerçekleşecek. İzmir'de diğer günler için sahur ve iftar saatleri ise şöyle;

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
08 Mayıs 2019 Çarşamba04:2506:0013:1317:0220:1621:45
09 Mayıs 2019 Perşembe04:2305:5913:1317:0320:1721:46
10 Mayıs 2019 Cuma04:2205:5813:1317:0320:1721:47
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:2005:5713:1317:0320:1821:49
12 Mayıs 2019 Pazar04:1905:5613:1317:0320:1921:50
13 Mayıs 2019 Pazartesi04:1705:5513:1317:0320:2021:51
14 Mayıs 2019 Salı04:1605:5513:1317:0420:2121:53

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.

İzmirde sahur saat kaçta yapılacak İl il sahur saatleri (2019 imsakiye)

ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu orucun faydalarını şu şekilde açıklıyor;

Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.

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