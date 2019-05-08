İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri (2019 imsakiye)
Oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının gelmesi ile, sahur ve iftar saatleri de vatandaşların en sık araştırdığı konulardan biri haline geldi. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, sahur saatleri ile ilgili bilgilere ulaşarak, oruç ibadetini yerine getirmek istiyor. Peki, İzmir'de bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
Diyanet işleri Başkanlığı, 2019 imsakiye bilgilerini 81 ilde yaşayan vatandaşların erişimine açtı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da bu bilgiler doğrultusunda sahur sofralarına oturacak ve oruç için niyet edecek. Peki, İzmir'de sahura kaç saat kaldı? İzmir'de sahur ne zaman yapılacak? İşte, İzmir ve 81 ilin sahur ve iftar vakitleri.
İzmir'da sahur saat 04:23'te gerçekleşecek. İzmir'de diğer günler için sahur ve iftar saatleri ise şöyle;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:25
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:45
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:17
|05:55
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
|14 Mayıs 2019 Salı
|04:16
|05:55
|13:13
|17:04
|20:21
|21:53
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.
ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu orucun faydalarını şu şekilde açıklıyor;
Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.
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