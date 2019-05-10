İzmir'de sahur saat kaçta? İl il sahur ve iftar saatleri
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de saatlerin ilerlemesi ile sahur saatleri ile ilgili araştırmalar başladı. İzmir'de oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda sahur hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri ve imsakiye bilgileri.
Saatlerin ilerlemesi ile sahur ve 2019 imsakiye bilgileri İzmirlilerin gündeminde yer almaya başladı. Diyanet daha önce 2019 imsakiye bilgilerini halkın erişimine açmıştı. Peki, İzmir'de bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller dahil sahur saatleri.
İzmir'de sahur bu gece saat 04:22'de yapılacak. İşte diğer günler için İzmir imsakiye bilgileri şöyle,
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:17
|05:55
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
|14 Mayıs 2019 Salı
|04:16
|05:55
|13:13
|17:04
|20:21
|21:53
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
Diğer illerin sahur saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.
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