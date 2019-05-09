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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Bu gece sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

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Bu gece sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

Ramazan ayının gelmesi ile beraber, iftar ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili detayları internet sitesinden duyurmuştu. Peki, vatandaşların oruca niyet edeceği sahur bu gece ne zaman yapılacak? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.

Ramazan ayının dördüncü gününü geride kalması ile, iftar ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Saatlerin ilerlemesi ve sahur vaktinin yaklaşmasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, sahur bu gece kaçta yapılacak? İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller dahil sahur saatleri.

SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İstanbul'da sahur saati 04:02'de olacak. Başkent Ankara'da ise sahur saat 03:52'de, İzmir'de saat 04:22'de yapılacak. Diğer illerin sahur saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.

Bu gece sahur saat kaçta İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

ANKARA İMSAKİYE BİLGİSİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
409.05.201903:5319:5721:30
510.05.201903:5219:5821:31
611.05.201903:5019:5921:33
712.05.201903:4920:0021:34
813.05.201903:4720:0121:36
914.05.201903:4620:0221:37
1015.05.201903:4420:0321:39
1116.05.201903:4320:0421:40

İSTANBUL İMSAKİYE BİLGİSİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
409.05.201904:0320:1521:51
510.05.201904:0220:1621:52
611.05.201904:0020:1721:54
712.05.201903:5820:1821:55
813.05.201903:5720:1921:57
914.05.201903:5520:2021:58
1015.05.201903:5420:2122:00
1116.05.201903:5220:2222:01

İZMİR İMSAKİYE BİLGİSİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
09 Mayıs 2019 Perşembe04:2305:5913:1317:0320:1721:46
10 Mayıs 2019 Cuma04:2205:5813:1317:0320:1721:47
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:2005:5713:1317:0320:1821:49
12 Mayıs 2019 Pazar04:1905:5613:1317:0320:1921:50
13 Mayıs 2019 Pazartesi04:1705:5513:1317:0320:2021:51
14 Mayıs 2019 Salı04:1605:5513:1317:0420:2121:53
15 Mayıs 2019 Çarşamba04:1505:5413:1317:0420:2221:54

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir.

İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

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