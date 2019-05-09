Bu gece sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Ramazan ayının gelmesi ile beraber, iftar ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili detayları internet sitesinden duyurmuştu. Peki, vatandaşların oruca niyet edeceği sahur bu gece ne zaman yapılacak? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
Ramazan ayının dördüncü gününü geride kalması ile, iftar ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Saatlerin ilerlemesi ve sahur vaktinin yaklaşmasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, sahur bu gece kaçta yapılacak? İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller dahil sahur saatleri.
SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
İstanbul'da sahur saati 04:02'de olacak. Başkent Ankara'da ise sahur saat 03:52'de, İzmir'de saat 04:22'de yapılacak. Diğer illerin sahur saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.
ANKARA İMSAKİYE BİLGİSİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|03:53
|19:57
|21:30
|5
|10.05.2019
|03:52
|19:58
|21:31
|6
|11.05.2019
|03:50
|19:59
|21:33
|7
|12.05.2019
|03:49
|20:00
|21:34
|8
|13.05.2019
|03:47
|20:01
|21:36
|9
|14.05.2019
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15.05.2019
|03:44
|20:03
|21:39
|11
|16.05.2019
|03:43
|20:04
|21:40
İSTANBUL İMSAKİYE BİLGİSİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|04:03
|20:15
|21:51
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:16
|21:52
|6
|11.05.2019
|04:00
|20:17
|21:54
|7
|12.05.2019
|03:58
|20:18
|21:55
|8
|13.05.2019
|03:57
|20:19
|21:57
|9
|14.05.2019
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16.05.2019
|03:52
|20:22
|22:01
İZMİR İMSAKİYE BİLGİSİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:17
|05:55
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
|14 Mayıs 2019 Salı
|04:16
|05:55
|13:13
|17:04
|20:21
|21:53
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir.
İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.
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