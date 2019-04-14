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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR (DHA)
14.04.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

İzmir'de koca dehşeti

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İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Hüsniye D.'yi tabancayla vurup ağır yaralayan Ramazan D., fare zehri içerek intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Hüsniye D., evde yalnızken boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ramazan D. geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan D., komşusundan zili çalmasını istedi. Bunun üzerine kapı önünde konuşmaya başlayan çift, tartışma çıkınca komşuları rahatsız etmemek için içeri girdi.

Ramazan D., barışma talebinde bulunurken, 4 çocuk annesi eşi ise kabul etmedi. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ramazan D., Hüsniye D.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girmeye çalışırken Ramazan D. de fare zehri içerek intihara kalkıştı.

İçeri giren polis, Ramazan D.'yi etkisiz hale getirirken ağır yaralı Hüsniye D. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan D. de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek müdahale edildi. Ameliyat edilen Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ramazan D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çiftin 4 çocuğundan 2'sinin evli olduğu, diğer çocuklarının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

'UZLAŞTIRMA KARARI YÜZÜNDEN KAPIYI BENİM ÇALMAMI İSTEDİ'

Apartman sakinlerinden emekli astsubay Oğuzhan Alptekin, "Adam hakkında uzlaştırma kararı olduğu için kapıyı benim çalmamı istedi. Zile bastım sonra içeri girdiler. Daha sonra silah sesleri üzerine polise haber verdik. Kapıyı açıp, içeri girdik. Polisler geldi. Adam banyoda kadına vuruyordu. Etkisiz hale getirdik. Kadın ağır yaralıydı, her yerinden kan akıyordu. Adam fare zehri içmiş, bunalımdaymış" dedi.

 

 

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