İzmir'de heykelin Atatürk'e benzemediği iddiası
İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'na yapılan heykelin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzememesi üzerine düzeltilmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Ata'mızın heykelinin hepimizin içine sinecek şekilde düzeltilmesi için çalışmalar başlatılmıştır ve 15 gün içinde tamamlanacaktır. Durum böyle iken asıl üzücü olan Atatürk'ün manevi kişiliğinin kullanılarak siyasi malzeme yapılması ve bu yolla menfaat elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu işi yapan kişiler zaten bellidir ve iç niyetlerinin Atatürk'ün yüz ifadesi ile hiç ilgisi bulunmamaktadır."
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