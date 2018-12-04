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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

İzmir'de akılalmaz olay! 4 ceset var ama tek delil yok...

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İzmir'de akılalmaz olay! 4 ceset var ama tek delil yok...

İzmir’de aynı yıl evlerinde ölü bulunan Hüsnü-Atiye Civan ve Kazım-İsmet Taşmaz çiftlerinin katilleri hala bulunamadı. Katillerin arkalarında tek bir delil bile bırakmadığı cinayetler sır kaldı.

İzmir'in Konak ve Bayraklı ilçelerinde 2010 yılında arka arkaya işlenen iki ayrı çift cinayetinde bunca yıl geçmesine rağmen bir ipucu dahi bulunamadı, Hüsnü- Atiye Civan ve Kazım-İsmet Taşmaz'ın katilleri sırra kıdem bastı.

İzmir'de tüyler ürperten ilk çifte cinayet 2010 yılının Ekim ayında Bayraklı Özkanlar semti 249/2 Sokak 11 numaralı Civan Apartmanı'nda meydana geldi. Hüsnü-Atiye Civan çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

KAPI ZORLANMADI

Eve giren polis, Hüsnü Civan'ı (65) banyoda üzerinde montla 17 yerinden bıçaklanmış, eşi Atiye Civan'ı (60) ise mutfakta ev kıyafetleri ile kalbinden tek bıçak darbesi ile öldürülmüş olarak buldu. Evin kapısında zorlama olmadığı, televizyonun açık ve eşyaların karıştırılmış olduğu görüldü.

İsviçre'de uzun yıllar tekstil pazarlama işi yaptıktan sonra emekli olup İzmir'e yerleşen Hüsnü Civan'ın oturduğu apartmanın kendisine ait olduğu, çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğu öğrenildi. Yaşlı çifti öldüren katil ya da katillerin, binanın güvenlik kameralarının kayıt yaptığı bilgisayarın hard diskini de aldığı ortaya çıktı.

Polis, kapıda herhangi bir zorlama olmaması nedeniyle katilin çiftin tanıdığı kişiler olabileceğini değerlendirdi. Katilin evin içinde polise parmak izi bırakmamak için tüm evi çamaşır suyu ile temizlediği de belirlendi. Uzman ekipler evde yabancı bir ayak izi buldu ancak izden bugüne kadar sonuç çıkmadı.

Kan donduran ikinci çift cinayeti ise Konak'ın Boğaziçi semtinde yine 2010 yılının Ekim ayında meydana geldi. Bir haftadır babası ve annesinden haber alamayan Alev Dinç ve kardeşi, kapıyı çaldıkları halde açılmaması üzerine kırarak girdikleri evde, Kazım-İsmet Taşmaz çiftinin cesetleriyle karşılaştı.

ÇEKİRDEKTEN YAKALANDI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 gün önce öldüklerini tespit ettikleri çiftin, baston ve sandalye ile darp edildiğini belirledi. Çiftin hırsızlık amacıyla eve giren kişiler tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde durulurken İsmet Taşmaz'ın kolundaki bileziklerin çalındığını belirlendi.

Evde bulunan zeytin çekirdeğinden yola çıkan polis çiftin torunu Yunus Gülmez'i katil zanlısı olarak gözaltına aldı. Gülmez 15 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Bu cinayetin katili de sır olarak kaldı.

TORUN TAZMİNAT KAZANDI

Taşmaz çiftinin cinayetinde gözaltına alınıp tutuklanan ve 15 ay hapis cezası yattıktan sonra beraat eden torunu Yunus Gülmez, kazandığı tazminat davasına avukatları aracılığıyla itiraz ederek maddi ve manevi tazminat davasını ikinci kez kazandı. 15 ay yere suçsuz yere yatan Yunus Gülmez, 22 bin 500 TL manevi, 13 bin TL de maddi olmak üzere 35 bin 500 TL tazminat kazandı.

 

 

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