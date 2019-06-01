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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR (DHA)
01.06.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

İzmir'de 170 kaçak göçmen yakalandı

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İzmir'de 170 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46'sı çocuk 170 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı operasyonla yakalandı.

Aliağa ilçesi Denizköy açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Botta bulunan 6 Orta Afrika, 2 Kongo ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 9 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'de ise Eğri Liman açıklarında kaçtıkları lastik botun makine arızası yapması nedeniyle göçmenler yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek lastik bot içerisindeki 31 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak 33 kaçak göçmeni kurtardı. İlçenin Karaada mevkisinde de lastik bot içerisindeki 20 Filistin, 11 Somali, 6 Suriye, 2 Yemen ve 2 Irak uyruklu olmak 41 kaçak göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Teke Burnu mevkisinde ise devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibi tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bot içerisindeki 16 Kongo, 8 Orta Afrika, 6 Togo, 5 Angola, 5 Sierra Leone, 4 Güney Afrika, 3 Senegal, 3 Somali, 2 Gambiya, 2 Gabon, 1 Gana ve 1 Mozambik uyruklu 56 kaçak göçmenin yakalandı.

Dikili ilçesi önlerinde de fiber tekne içerisinde bir grup göçmenin kaçtıkları lastik botun makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 31 göçmeni kurtardı.

Beş ayrı operasyonda yakalanan 46'sı çocuk 170 kaçak göçmen karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmirde 170 kaçak göçmen yakalandı

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